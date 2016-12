Der Maisgrow (Snippet)

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Wir hörten vor einiger Zeit von einem interessanten Grow-Versuch irgendwo im Süden.

Und zwar von zwei Freunden, von denen einer chronisch erkrankt ist und mit Cannabis seine Symptome lindert. Er hat seit etwa zehn Jahren Borreliose und nimmt Cannabis u. a. gegen Gelenkschmerzen und Muskelverkrampfungen. Die beiden Freunde kamen auf die Idee, selber Gras anzubauen und haben versucht, in einem Maisfeld medizinisch brauchbares Cannabis zu growen. Was aus dem Experiment wurde, lest ihr im Interview.

grow! Hallo, Maisgrower, seit wann und warum konsumiert ihr Gras?

Maisgrower: Wir haben beide relativ früh die ersten Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Ich war etwa 14 Jahre und mein Kumpel sogar erst 13 Jahre alt. Allerdings wurde unser Cannabiskonsum erst mit etwa 16 Jahren regelmäßiger. Ich habe zuerst nur zur Entspannung und aus Spaß geraucht, in Gesellschaft und auf Holland-Ausflügen. Mit 26 Jahren erkrankte ich schwer an Borreliose, ich war damals viel in der Natur und hatte oft Zecken. In den darauf folgenden zwei Jahren konnte ich kaum laufen, lag fast nur und es ging mir sehr schlecht. In diesen zwei Jahren konsumierte ich auch kein Cannabis. Erst danach und nach unzähligen Medikamenten, die ich nicht vertrug oder die nicht halfen, versuchte ich dann, mit Cannabis meine Schmerzen in Armen, Beinen und Gelenken in den Griff zu bekommen. Mit Erfolg besserten sich Verkrampfungen und Schmerzen enorm. Heute mit 37 Jahren konsumiere ich Cannabis fast nur noch aus medizinischen Gründen, und obwohl ich arbeitsunfähig bin, kann ich mein Leben leben.

grow! Wie kamst du auf die Idee, im Maisfeld Cannabis anzubauen?

Maisgrower: Ich bin Sondengänger und desöfteren auf Feldern unterwegs und suche unter anderem nach alten Münzen. Natürlich habe ich zu allen Bauern einen guten Draht und weiß, was dort auf den Feldern wächst. Und da einige Bauern eben auch Körnermais anbauen, kam mir die Idee, als ich Ende November auf einem frisch abgeernteten Maisacker auf der Suche war…

Weiter geht es in der aktuellen Ausgabe 1-17 auf Seite 114