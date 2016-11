Datenschützer kritisieren rechtswidrige Speicherungen in Rauschgiftdatei

Laut einer Pressemitteilung des BfDI (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) haben die Kriminalämter des Bundes und der Länder „jahrelang rechtswidrig personenbezogene Daten in der Falldatei Rauschgift gespeichert.“ Dies wurde bei der ersten gemeinsamen Kontrolle der Akten durch die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern festgestellt. Eigentlich sollen in der Falldatei solche Daten eingespeist werden, welche den Polizisten bei der bundesweiten Bekämpfung organisierter Drogenkriminalität helfen können. Allerdings sind viele Ermittler offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen und haben auch kleinste Drogendelikte in die Datei aufgenommen. So finden sich wohl auch die Daten von Bagatellstraftaten – z.B. der Konsum eines einzigen Joints. Die Datenschützer des BfDI weisen darauf hin, dass eigentlich „nur Straftaten mit länderübergreifender oder erheblicher Bedeutung“ gespeichert werden dürfen.

Die Datenschützer kritisieren, dass bei „einer Vielzahl von Einträgen“ die Begründung fehle, warum mit weiteren Straftaten zu rechnen sei. Auch wurde in vielen Fällen nie überprüft, ob die gespeicherten Daten nach Freisprüchen oder Verfahrenseinstellungen gelöscht werden müssen. Dafür fehlten oft die entsprechenden Rückmeldungen der Staatsanwaltschaft. Bleibt diese aus, können im Zweifelswall vormals Verdächtige gespeichert bleiben, „obwohl die Person sich überhaupt nichts hat zuschulden kommen lassen“, erklärt der Bayerischer Datenschutzbeauftragter Thomas Petri dem BR. Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Andrea Voßhoff erklärte, die Kriminalämter müssten „ nachbessern und auch Daten löschen“.