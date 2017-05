„Das Hanfblättchen“: Neuer Blog zu Cannabis als Medizin

Share Pin +1 Share Shares 0

Die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. hat einen neuen Blog eingerichtet: Auf dem Internetportal DocCheck werden künftig unter dem Titel „ Das Hanfblättchen “ regelmäßig „Cannabinoide Fach und Sachgeschichten“ veröffentlicht. Betreut wird der Blog von Jan Elsner und Dr. Franjo Grotenhermen. DocCheck ist nach eigenen Angaben die größte Community für medizinische Fachberufe in Europa.

„Cannabisblüten werden spätestens 2017 in Deutschland verschreibungsfähig“, heißt es in der Vorstellung des neuen Blogs. „Kein anderes Thema wird derzeit in Fachkreisen so kontrovers diskutiert. Nur wenige Profis im deutschen Gesundheitssystem haben Erfahrung mit Cannabis als Medikament. Die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. will diesen Blog nutzen, um über das Thema seriös und fachlich kompetent aufzuklären. Dieser Blog vermittelt mit cannabinoiden Fach und Sachgeschichten echtes Fachwissen aus der Praxis.“ Der heutige Beitrag des Blogs kommt vom Neurologen und Cannabinoidforscher Dr. Ethan Russo, Mitglied des Vorstandes der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM), und beschäftigt sich mit der Entstehung pharmakologischer Unterschiede verschiedener Cannabis-Sorten.

Wer sich also insbesondere für die medizinischen Aspekte von Cannabis interessiert und in Sachen Forschung auf dem neusten Stand bleiben möchte, findet im „Hanfblättchen“ zukünftig eine weitere seriöse Quelle für sachliche und belegbare Informationen.