Danke, CDU & SPD: Staatstrojaner, Blutentnahmen und Führerscheinentzug

Wenn man glaubt, unsere Regierung könnte nicht mehr tiefer stapeln, kommt so etwas: Mit den gestern verabschiedeten „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ und dem „Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs, des Jugendgerichtsgesetzes, der Strafprozessordnung und weiterer Gesetze“ hat der CDU-dominierte Bundestag – mit reger Hilfe der SPD – einige „Law and Order“-Neuerungen nach Deutschland gebracht.

Hier die besten Auszüge:

Deutsche Polizisten dürfen nun „Staatstrojaner“ auf Mobiltelefonen installieren. Vorwand war die nicht abreißende Welle terroristischer Anschläge und die seit einiger Zeit bestehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der beliebten Facebook-App „WhatsApp“, mit der man kostenlos Textnachrichten, Bilder, Videos und GPS-Positionen teilen kann. Da konventionelle Überwachung hier versage, so die Politiker, würde ein „rechtsfreier Raum“ entstehen. Terrorismus diente aber, wie so oft, nur als Fuß in der Tür: In der Praxis soll das Gesetz bei rund 70 verschiedenen Straftat-Bestanden angewendet werden können, darunter etwa Cannabis-Anbau, Landesverrat (auch bekannt als „Leaken“), Hehlerei, Wohnungseinbrüche oder sogar Asylmissbrauch. Die größte Ironie: Da der Staat nicht die Kompetenzen besitzt, so eine Traumsoftware selbst zu schaffen, muss er die Tools bis auf weiteres wohl für teueres Geld von professionellen Cyberkriminellen abkaufen. Erinnert sich noch jemand an WannaCry?

Stichwort Blutentnahme: Wer sich bei einer Verkehrskontrolle auf seine Grundrechte berief und die Abgabe eines Drogen-Schnelltests verweigerte, konnte bislang nur auf Geheiß eines Richters zu einer Blutentnahme durch einen Amtsarzt gezwungen werden – dank des im Grundgesetz verbrieften Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Da Richter-Gehälter aber teuer sind und die Kassen leer, hat der Staat diese Regelung nun der Wirklichkeit angepasst: Verkehrspolizisten und Staatsanwälte dürfen fortan die Blutentnahme selbst anordnen. Die Begründung klingt wie blanker Hohn: Der „Richtervorbehalt für die Anordnung der Entnahme einer Blutprobe […] verursacht […] zunehmend Anwendungsschwierigkeiten in der Justiz“ und

„Eine vertiefte richterliche Prüfung kann aufgrund der regelmäßig hohen Eilbedürftigkeit der Anordnung und anhand der von der Polizei vor Ort regelmäßig nur telefonisch mitgeteilten Informationen kaum erfolgen.“ Klingt fast so als sei der Richtervorbehalt in seiner bisherigen Form ohnehin bloße Augenwischerei gewesen…

À propos: Was Cannabis-Enthusiasten schon lange kennen, wird bald viele Lebensläufe knicken – der Führerscheinentzug aus charakterlichen Gründen wird fortan Teil des Strafrechts werden. Die verquere Logik: Da man jugendliche Straftäter mit Geld- und Haftstrafen nicht mehr beeindrucken könne, müsse eine Strafe her, die wirklich weh tue. Bislang war dies nur möglich, wenn die fragliche Tat auch tatsächlich während des Fahrens begangen wurde. Macht doch unglaublich viel Sinn: Welches bessere Mittel kann es schon geben, jugendliche Kriminelle wieder in die Legalität zu holen, als ihnen den Führerschein zu entziehen? In einem Land, in dem ein eigenes Fahrzeug und Mobilität die Grundvoraussetzungen für viele Jobs sind?

Und weil das mit der Polizei in Deutschland ja so anstandslos läuft und die Männer und Frauen in Uniform so viel Respekt und Vertrauen erfahren, hat man ihnen nun auch das Recht zugesprochen, Zeugen zum Erscheinen zu zwingen. Eine Vorladung zur Vernehmung konnte man bis dato getrost ignorieren – lediglich Staatsanwälte und Richter hatten die Macht, Bürger vorzuladen. Jetzt, so hofft Berlin, soll das mit der Strafverfolgung viel effizienter klappen…

Wir finden: Bravo! Da hat sich die GroKo doch mal ein langes und hartes Schulterklopfen verdient! Mit so viel tollen, neuen Befugnissen können jetzt bestimmt wieder tausende Stellen (und Millionen-Budgets) bei den Polizeien des Landes eingespart werden.

Sogar die Art, wie das Staatstrojaner-Gesetz durch den Bundestag gepeitscht wurde, befremdete viele: Statt das Gesetz formell zu beraten (und fiese Schlagzeilen zu riskieren) hat man es kurzerhand an ein anderes, bereits fertiges Gesetz angehängt. Verschwörungstheoretiker im ganzen Land ziehen ihre Alu-Hüte gerade tiefer in die Stirn; selbst die eher zurückhaltende Süddeutsche Zeitung spricht von einem „legislativen Quasibetrug„. Weder wurde der Bundesrat dazu gehört, noch wurde das Gesetz groß im Bundestag beraten – selbst die Bundesdatenschutzbeauftragten erfuhren erst aus den Medien davon. Eigentlich war Gewaltenteilung mal anders gedacht.

Aber das ist nicht alles….

Fun Fact #1: Nahezu alle Terroranschläge, die Europa in den letzten Jahren erleiden musste, wurden von Tätern begangen, die bereits vorher ins Raster der Geheimdienste geraten waren. Nur unternommen hat man nichts. Nicht nur Sascha Lobo von Spiegel.de kritisiert das – als hätte man die Anschläge kommen sehen müssen. Wir allerdings glauben, das dies lediglich ein Indiz dafür ist, wie viele unzählige tausende Bürger, Migranten und Asylsuchende bereits auf der einen oder anderen „Gefährder-Liste“ gelandet sind: Ist die Datenkrake vielleicht bloß zu gierig geworden?

Fun Fact #2: Vor neun Jahren startete man bereits einen ähnlichen Versuch, das staatliche Hacken von Computern auf irgendeine quasi-legale Basis zu stellen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kassierte das Gesetz damals umgehend – wie es nun wohl erneut geschehen wird. Während man seinerzeit aber zumindest noch von Ausnahmen für „Berufsgeheimnisträger“ sprach (z.B. Priester, Anwälte oder auch Journalisten), ist das heute anscheinend kein Thema mehr. Lediglich ein Richtervorbehalt steht zwischen dir und der Totalüberwachung. Und wir haben ja beim Stichwort Blutentnahme gesehen, wie hoch diese Hürde ist…

Fun Fact #3: Wenigstens einen politischen Lichtblick brachte diese Woche mit sich – das von Justiz-Ministier Heiko Maas präsentierte „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ schaffte es nicht durch den Bundestag. Dieses Gesetz sah vor, Online-Dienste à la Facebook zu zwingen, unangemessene, ge-fake-te oder strafbare Inhalte unter Androhung von absurden Strafzahlungen zu zensieren. China lässt grüßen! Aber keine Sorge, denn dieses Thema wird mit Sicherheit so schnell nicht totzukriegen sein.