Dänemark: Landwirte wollen medizinisches Cannabis produzieren

Nicht nur in Deutschland tut sich was in Sachen Cannabis als Medizin: Bereits Ende letzten Jahres beschloss auch die Regierung in Dänemark, dass ab 2018 medizinisches Cannabis zur Behandlung bestimmter Leiden eingesetzt werden soll. Allerdings haben die Verantwortlichen vorerst nur einen Zeitraum von vier Jahren angesetzt, in denen dieses Pilotprojekt durchgeführt werden soll. Mit dieser Entscheidung richtet sich die Regierung nach dem Willen der Mehrheit: In jüngsten Umfragen haben sich ganze 88 Prozent der Dänen für die Freigabe von Cannabis als Medizin ausgesprochen. Zu den Erkrankungen, zu deren Behandlung Ärzte ab Anfang nächsten Jahres auch Cannabis verschreiben dürfen, gehören Multiple Sklerose, Rückenmarksverletzungen, chronische Schmerzen sowie die Übelkeit in Folge einer Chemotherapie.

Die dänischen Landwirte stehen bereits in den Startlöchern, denn sie sehen keinen Grund dafür, warum das bald benötigte medizinische Cannabis aus dem Ausland importiert werden sollte. Stattdessen haben sich bereits diverse Landwirte darum beworben, Cannabis für das Pilotprojekt anzubauen. Der Vorsitzende des Bauernverbandes LandboNord, Hans Christian Holst, sagte dazu in einem Interview: „Wir sind bereit, die Aufgabe anzugehen. Nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch für die, denen die Pflanze Freude bereitet.“ Holst erklärt das Interesse der Landwirte an der Produktion von Hanf auch mit wirtschaftlichen Faktoren: „Ein Teil der Erklärung liegt darin, dass der Weizen derzeit unter großem (Preis-)Druck steht, weil es davon zu viel gibt, und der Umstieg kann den Druck auf die anderen abmildern.“ Auch Lars Hvidtfeldt vom Handelsverband „Landbrug & Fødevarer”, welcher sich für die Interessen der dänischen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelunternehmen einsetzt, vertritt in Interviews die Meinung, der Anbau im eigenen Land sei ”der einzige Weg, ausreichende Mengen Cannabis in der richtigen Qualität sicherzustellen.”