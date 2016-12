Crowdfunding: Unterstützer für Faultiererde gesucht

„Endlich erfolgreich Gärtnern und dabei faul sein wie ein Faultier.“ Mit dieser Ansage bewirbt das FIBEG Forschungsinstitut sein neuestes Projekt: Die Slothy Soil Faultiererde. Hinter dem lustigen Namen verbirgt sich eine neue Art der Kulturerde, die auf organischen Bestandteilen basiert. Das Produkt entspricht nicht nur den Bestimmungen der EU-Norm für biologische Erde, der darin enthaltene organische Dünger wird zudem zu 100 % in Deutschland hergestellt. Außerdem ist der Dünger derart in die Faultiererde eingebettet, dass er nicht vom Wasser ausgewaschen wird. Pflanzen dagegen sind mit Hilfe der in gesunder Erde enthaltenen Mikroorganismen (mycorrhiza fungi) in der Lage, die Nährstoffe aufzunehmen.

Wem das Projekt gefällt und Interesse an der neuen Kulturerde hat, hat noch bis Ende des Monats Gelegenheit sich einzubringen, denn die Frankfurter Entwickler setzen auf Crowdfunding. Seit 1. Dezember läuft eine entsprechende Kampagne bei Kickstarter. Wer sich an der Schwarmfinanzierung beteiligt, bekommt die „Terra Palaeolithicalis“ im kommenden Frühjahr direkt ins Haus geliefert.

Detaillierte Informationen zu dem Projekt, dem Produkt und weiteren Plänen findet ihr online auf der Seite des Forschungsinstituts für biologische Entwicklung und Gutachten.