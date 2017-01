Crowdfunding-Kampagne für Projekt zu Cannabinoid-Studien

Die Zahl der Studien zur medizinischen Wirksamkeit von Cannabinoiden steigt mit den fortschreitenden internationalen Liberalisierungen und Legalisierungen von Cannabis immer weiter an. Als Laie einen umfassenden Überblick zu erhalten, ist dabei nicht einfach. Welche Studien kommen zu welchem Ergebnis, welche sind seriös, welche möglicherweise manipuliert? Was kann man glauben, was ist anzuzweifeln? Um all diesen und weiteren Fragen nachzugehen, hat sich der gemeinnützige Verein Transparenz in Arzneimittelstudien TAS e.V. der Sache angenommen. Um das Projekt mit dem Namen „Simply Cannabis“ zu finanzieren, bei dem ein für jeden verständlicher und vor allem nachvollziehbarer Guide erstellt werden soll, welcher einen möglichst großen Überblick über die Studienlage zu Cannabinoiden bieten soll, setzt der TAS e.V. auf Crowdfunding.

Auf der Schwarmfinanzierungs-Plattform Startnext können Interessierte alle relevanten Details zu dem Projekt erfahren und die Arbeit des Vereins mit Spenden unterstützen. Die erklärte Zielgruppe sind vor allem hilfesuchende Patienten, Apotheker, Ärzte und Menschen, die sich für Medizin oder alternative Heilmethoden interessieren. Die Crowdfunding-Aktion läuft noch bis zum 15. Februar. Wir drücken dem Team hinter dem Projekt die Daumen, dass sich genug Interessierte und Betroffene für ihre Arbeit engagieren und sie mit Spenden unterstützen, damit das anvisierte Fundingziel von 21.000 Euro erreicht wird.