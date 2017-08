Crowd-Funding: „Dealers Cup“-Brettspiel sucht Unterstützer

Über Facebook erreichte uns die News von „Dealers Cup“, einem kommenden Brettspiel Made in Germany, das die Arbeit von Drogendealern auf die Schippe nimmt. Das Spiel wird über Crowdfunding realisiert; sprich man kann bei Interesse den ersten Produktionslauf mit-finanzieren und erhält – im Erfolgsfalle – am Ende das fertige Spiel. Insgesamt, so hoffen die Entwickler, sollen bis Mitte Oktober mindestens 20.000 Euro zusammenkommen.

Hier der Trailer:

Wie bei Crowd-Funding-Projekten üblich, warten verschiedene „Belohnungen“ auf potentielle Unterstützer. Wer mindestens 25 Euro beisteuert, wird im Erfolgsfalle eine Ausgabe des Spiels erhalten. Für höhere Beträge winken besser ausgestattete Deluxe-Editionen des Basisspiels.

Das Ziel des Spiels: Der beste Drogendealer am Tisch zu werden. Wer als erstes die geforderte Menge an „Ware“ gesammelt hat, gewinnt – 1.000 kg Marokkanisches Hasch und je 500 kg Afghane, Ganja und Homegrown müssen es sein.

Wir hoffen, dass die Dealers Cup-Entwickler ihr selbstgestecktes Ziel erreichen!

Mehr Infos finden sich auf Kickstarter.com