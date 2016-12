Colorado: Cannabiskonsum unter Jugendlichen nach Legalisierung eindeutig gesunken

Neue offizielle Zahlen belegen, dass der Cannabiskonsum unter Colorados Jugendlichen entgegen aller Befürchtungen von Kritikern eindeutig gesunken ist, nachdem der US-Bundesstaat 2014 einen legalen Markt für Cannabis als Genussmittel geschaffen hat. Die Daten der landesweiten Befragung zu Drogenkonsum und Gesundheit (National Survey on Drug Use and Health) zeigen, dass im Jahreszeitraum von 2014 bis 2015 18.35 Prozent von Colorados Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren Cannabis gebraucht hatten. Ein eindeutiger Rückgang im Vergleich zum Jahreszeitraum 2013/2014, wo laut Umfrageergebnissen der Wert bei 20.81 Prozent lag. Im gleichen Zeitraum stieg der Konsum unter Colorados Erwachsenen im Alter ab 26 von 16.8 auf 19.91 Prozent.

Die Daten der landesweiten Befragung zeigen, dass der Cannabiskonsum unter Jugendlichen in den meisten Bundesstaaten rückläufig ist. Auch in Washington State, wo die Legalisierung ebenfalls bereits 2014 realisiert wurde, konsumierten nach dem Ende der Prohibition nicht mehr Jugendliche als zuvor. Gegner der Legalisierung hatten im Rahmen der vorhergegangenen Debatte prophezeit, eine Freigabe führe zu mehr konsumierenden Jugendlichen. Die in dieser Woche offiziell vorgestellten Daten belegen allerdings, dass deren Konsum nach der Legalisierung tendenziell eher sinkt. Dies bekräftigt ein von Legalisierungsbefürwortern seit langem angeführtes Argument: Freigabe und Regulierung sind der beste Weg, um in Sachen Cannabis einen effektiven Jugendschutz zu ermöglichen. Wer jedenfalls nun noch pauschal behauptet, ein Ende der Prohibition gefährde die Jugend, sollte sich die Daten der US-Befragung noch einmal genauer ansehen.