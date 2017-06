Große Chillhouse-Losaktion 2017 startet im Juli

Auch in diesem Jahr bringen die Leute von Chillhouse wieder eine große Losaktion an den Start: Im Juli ist es wieder soweit. Wie immer gibt es in den 10 Filialen der Headshop-Kette tausende Lose zu kaufen. Die Lose kosten je 1€, der Erlös geht an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. (ACM) sowie das Orga-Team des GMM in Dresden. Wer diese beiden also unterstützen möchte, kann einfach an der Aktion teilnehmen – und dabei auch noch tolle Preise gewinnen. Tatsächlich verspricht Chillhouse: Es gibt keine Nieten, jedes Los gewinnt.

Das geht, weil die vielen Preise von Chillhoue sowie zahlreiche Freunde und Kollegen der Hanfszene zur Verfügung gestellt werden. Darunter tolle Sachen, von der abgefahrenen 400€-Bong über die qualitative Deluxe-Shisha hin zu Hoodies und T-Shirts, Clipper Feuerzeugen, Pfeifen, Anbau-Zubehör, Reiniger, Caps, DVD´s, Bücher, Filter, Papers, Aschenbecher und und und. Also: Jetzt mitmachen, etwas Gutes tun & gewinnen! Die Losaktion startet am 1. Juli 2017 und läuft, bis das letzte Los über den Tresen gegangen ist.

An der Aktion beteiligen sich folgende Sponsoren mit Preisen:

Chillhouse → Papers, Bongs, Filter, Anbau Zubehör, Bücher, Feuerzeuge u.v.m.

Near Dark → Hoddies, T-Shirts, Bongs, Grinder, Gläser, Caps, Blech Schilder, Streichhölzer u.v.m.

Growin → Lampen, Lüfter, Cocos Quellziegel, Bongs, Grinder, Led Leuchten, Luftbefeuchter u.v.m.

Smile Bongs → ein gewelltes Smile Sondermodell mit 5mm Wandstärke

Roor → 5mm Ice Master mit Ice Logo, Kawumms, jede Menge Papers, Aschenbecher und Feuerzeuge

Ehle → 5mm Sondermodell mit Section, Clipper Feuerzeuge und Trinkgläser

LX PIPES → hochwertige Edelstahlpfeifen inklusive Aktivkohleadapter made in Germany

Highline Bongs → mehrere Percolatoren und viele einfache Bongs

Bullet → hochwertige Bullshit Shishas und unzählige Feuerzeuge

Knistermann → DVD´s, Feuerzeuge, Aschenbecher, Wackel Rastas, Drehmaschinen, Grinder, u.v.m.

HBI / RAW → Papers Schachteln, Drehtaschen, T-Shirts, Tabaktaschen, Frisbees, Bandanas, u.v.m.

Miss Nice → 50er Miss Nice Aktivkohle Filter und 10er Miss Nice Aktivkohlefilter

Purize → Purize Rolling Box inkl. Clipper, Grinder, Papers und Filter + 100er Beutel Aktivkohle Filter

Mary´s Delight → jede Menge 9mm Aktivkohle Filter aus der Leipziger Südvorstadt

Clipper → 4VE´s Clipper Feuerzeuge und jede Menge Filtertips

BamBamBhole → Bongs und jede Menge Filter Tips

Hanfjournal → 5 VE´s Filtertips vom CSC

Grow! → Zeitschriften, Papers, Papers inklusive Tips, Grinder und stylische Postkarten

Unicomundo → Neutralizer für eine bessere Raumluft und jede Menge Reinigungstücher

Solange die Aktion läuft, hält Chillhouse alle Interessierten über die verschiedenen social Media Kanäle auf dem Laufenden: Checkt dazu /deinchillhouse auf Facebook, Instagram und auf youtube. Es soll Flyer, ein Video und jede Menge tagesaktuelle Beiträge in Bild und Ton geben.

Auch wir freuen uns über eine solch groß angelegte Aktion für den guten Zweck und sind natürlich sehr gerne als Sponsor vertreten.