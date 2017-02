CannaTech 2017: Expertengipfel in Tel Aviv will Cannabis-Innovationen fördern

Das Thema Cannabis nimmt weltweit immer weiter Fahrt auf. Insbesondere die medizinische Nutzung findet immer mehr Zustimmung, mehr und mehr Staaten schaffen eine rechtliche Grundlage für den Einsatz von Cannabis als Medizin. Auch in Deutschland tritt ab März ein neues Gesetz in Kraft, welches Ärzten endlich ermöglicht, schwerstkranken Patienten Cannabis auf Rezept zu verschreiben. Was hierzulande für viele noch Neuland ist, wird andernorts schon seit Jahren praktiziert. Eines der weltweit führenden Länder in Bezug auf medizinisches Cannabis und Innovationstreiber auf diesem Gebiet ist Israel.

Es ist also kein Zufall, dass sich in wenigen Wochen ausgerechnet in Tel Aviv führende internationale Forscher und Wissenschaftler zur CannaTech 2017 einfinden werden. Auf dem Innovationsgipfel wollen auch Experten aus den Bereichen Hightech, Agrartechnik und Pharmakologie sowie Politiker und Unternehmer am 20. und 21. März fleißig netzwerken, ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten bündeln und auf diesem Weg Spitzenkompetenz zu entwickeln.

Laut der Pressemitteilung zu der Veranstaltung hoffen die Organisatoren von iCan: Israel Cannabis nicht zuletzt auch auf künftige Zusammenarbeit mit deutschen Partnern:

„Die jüngste Legalisierung der medizinischen Nutzung von Cannabis in Deutschland könnte der Auftakt für eine ganze Welle deutscher Kooperationen mit Israel, dem weltweiten Vorreiter bei Forschung und Herstellung von Cannabis zu medizinischen Zwecken, sein.“

Man ist sich sicher: Die Cannabis-Branche weist eine „herausragende Forschungs- und Entwicklungsleistung auf und trägt in bedeutendem Maße zu einem enormen Spektrum medizinischer Anwendungsmöglichkeiten bei.“

Am ersten Tag wird es unter dem Stichwort „Cannabis Today“ um die aktuelle Situation gehen, während tags darauf „Cannabis Tomorrow“ auf dem Programm steht. Die Organisatoren hoffen auf rege Beteiligung internationaler Fachbesucher und versprechen auf ihrer Webseite: „Am Ende von Tag 2 werden Sie Experte sein.“