CannaFem: Netzwerk für Legalisiererinnen auf der Mary Jane

Die deutsche Legalisierungsbewegung professionalisiert sich mehr und mehr – und nun hält auch der Feminismus Einzug: Mit CannaFem wurde vergangenes Jahr ein europäisches Netzwerk für Frauen mit beruflichem oder privatem Interesse an der Cannabis-Industrie geschaffen. Von Berlin aus soll eine Plattform für Frauen entstehen, die sich für die wirtschaftlichen oder medizinischen Möglichkeiten des grünen Krauts interessieren. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Die Initiatorinnen dazu in einem Rundbrief: „In der Vergangenheit war sowohl die Welt der Aktivisten*innen als auch die Cannabisindustrie stark von den Interessen unserer männlichen Kollegen geprägt. Blicken wir jedoch in die USA, so sehen wir, dass sich Frauen in der Cannabisbranche enorme Chancen zur Selbstverwirklichung bieten. In dem Bereich gibt es mehr selbstständige Unternehmerinnen, als in irgendeiner anderen Branche. Auch in Deutschland und Europa bieten sich zahlreichen Chancen.“

Wer übernächstes Wochenende die Mary Jane Messe in Berlin besucht, kann sich davon einen ersten Eindruck machen: Geplant ist eine Podiumsdiskussion “Cannabis für Frauen – Frauen für Cannabis”. Aktivistinnen, Geschäftsfrauen und Medizinerinnen werden hier “über die Rolle der Frau in der Cannabisbranche” sprechen. Weitere Themen werden das Öffentlichkeitsbild von Konsumentinnen, die Unterschiede in der Strafverfolgung gegenüber Frauen und Cannabis im Kontext von weiblicher Medizin.

Der Vortrag findet am 16. Juni, zwischen 12:00 und 13:15 Uhr statt.

Der DHV begrüßt die Gründung des Netzwerks und rührt folglich die Werbetrommel. Bis dato scheint der Verband nämlich eine ziemliche Salami-Party gewesen zu sein: “Seit der Gründung des DHV leiden wir darunter, dass der allergrößte Teil unserer privaten Mitglieder männlich ist,” heißt es in einem Statement. “Das ist nicht im Sinne der Sache, Legalisierung geht uns alle an!”