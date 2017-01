Cannabis voraussichtlich ab März auf Rezept erhältlich

Am Donnerstag ist es endlich soweit: Nach einigen Verzögerungen steht das Gesetz zu Cannabis als Medizin am Donnerstag auf der Tagesordnung des Bundestages. Im Rahmen der 212. Sitzung des Bundestags wird die zweite und dritte Lesung des Entwurfes eines „Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ stattfinden. Nicht nur betroffene Patienten hoffen, dass das Gesetz am Donnerstag auch tatsächlich verabschiedet werden wird. Damit soll die bereits seit 2015 angekündigte Erleichterung des Zugangs zu Cannabis als Medizin endlich umgesetzt werden. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler stellte im Vorfeld ein weiteres mal klar, dass dies keine Aufhebung des allgemeinen Verbots von Cannabis bedeute und sie eine Legalisierung des Freizeitkonsums ablehne. In Sachen Cannabis als Medizin vertritt sie allerdings eine andere Haltung: „Cannabis als Medizin ist mit Sicherheit kein Wundermittel“, wird sie zitiert, „aber jeder soll das Recht haben, dass es bezahlt wird, wenn es hilft.“

Laut dem Gesetzesentwurf, der am Donnerstag verabschiedet werden soll, sollen die mitunter immensen Kosten für medizinisches Cannabis künftig von den Krankenkassen übernommen werden. Nach Mortlers Angaben wird das Gesetz aller Voraussicht nach im März in Kraft treten. Der Geschäftsführer der Deutschen Schmerzgesellschaft Thomas Isenberg kritisierte allerdings, dass die Anträge auf Kostenerstattung durch die Medizinischen Dienste der Krankenkassen geprüft werden sollen. Laut der Drogenbeauftragten sollen diese Vorgänge allerdings beschleunigt werden, vorgesehen sei eine Entscheidungsfrist von drei bis fünf Tagen. Mit der neuen Regelung wird auch die bisher notwendige Ausnahmeerlaubnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zum Erwerb von getrockneten Cannabisblüten und Cannabisextrakten zur medizinischen Anwendung überflüssig werden, stattdessen werden Ärzte künftig Rezepte für Cannabis ausstellen können.

Die Debatte im Bundestag wird am Donnerstag live über www.bundestag.de übertragen werden. Wer live dabei sein und von der Tribüne aus zusehen möchte, hat üblicherweise die Möglichkeit, sich bis spätestens 13:00 Uhr am Vortag anzumelden.