Cannabis von der Krankenkasse: Gesetz verabschiedet (Update)

Update 19.01.17, 12:59: Das Gesetz zur “Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften” wurde soeben einstimmig von allen Parteien im Bundestag verabschiedet. Fortan sollen behandelnde Ärzte in medizinisch sinnvollen Fällen ihren Patienten Cannabis-Präparate verschreiben können, deren Kosten von der Krankenkasse übernommen werden müssen.

Die bisherige “Ausnahmegenehmigungs”-Praxis bei der BfArM wird dadurch entfallen. Krankenkassen müssen fortan binnen drei Tagen über einen solchen Antrag entscheiden und können die Therapie nur in besonderen Fällen ablehnen. Das zu verwendende Cannabis soll zunächst noch importiert werden; durch die Schaffung einer dezidierten Cannabis-Agentur beim BfArM soll aber die Infrastruktur für einen legalen Anbau in Deutschland geschaffen werden. Die Politik erhofft sich auch dadurch eine deutliche Preissenkung und Verbesserung der Versorgungslage. Parallel wird die Bundesregierung Forschungen über die Wirksamkeit dieser Maßnahmen finanzieren.

Update 13:29 Uhr: Das BfArM hat direkt im Anschluss an die Debatte ein FAQ zu der Gesetzesänderung veröffentlicht.

Für alle, die nicht live zuschauen konnten, haben wir die Highlights der Debatte hier im Live-Blog dokumentiert:

12:10 Uhr: Die Debatte von Tagesordnungspunkt 4 “Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften” beginnt.

12:11 Uhr: Als erste Rednerin tritt Ingrid Fischbach, Parlamentarische Staatssekretärin für Gesundheit, an das Podium. Für die folgende Aussprache sind 38 Minuten eingeplant. Fischbach nennt das Gesetz “Das Cannabisgesetz”. “Wir wollen das Leid [von Cannabispatienten] lindern.” Ärzte sollen bei schweren Erkrankungen, wie bei MS-, Schmerz- und Krebspatienten u.ä. unkomplizierter Cannabispräparate verschreiben dürfen. “Ich habe selten Diskussionen im Ausschuss Debatten erlebt, die so qualifiziert geführt wurden und dennoch so viel Spaß gemacht haben.”

Genehmigungsfristen sollen auf 3 Tage beschränkt werden; eine Begleiterhebung der Diagnose- und Therapiedaten soll erfolgen. Ein Anbau in Deutschland sei geplant – über eine Agentur. Bis dieses System funktioniert, soll Cannabis weiter importiert werden.

12:18 Uhr: Frank Tempel (Die Linke) betritt das Podium. Er kritisiert die Verzögerungen dieser Gesetzesreform und die bis dato erfolgte Hilfeunterlassung durch den Staat. Er dankt der Legalisierungsbewegung, die durch Klagen, Petitionen und Initiativen jahrelang auf diesen Punkt hingearbeitet haben.

Andererseits: “Dieser Gesetzesentwurf lässt mir wenig Raum zum Meckern!” Der Abkehr vom Import würde sich positiv auf Preise und Versorgungslage auswirken. Der angedachte Forschungsetat sei mit 850.000 Euro allerdings stark verknappt. Als Medizin “im niedrigschwelligen Bereich” soll Cannabis aber auch in Zukunft diskutiert werden – etwa als Ersatz für “kleine, bunte Schmerzpillen”. Auch die Führerscheinpraxis bei Cannabispatienten sei immer noch im argen; technische Ausrüstung und Akzeptanz bei Polizeien sei immer noch mangelhaft. Es mache nicht viel Sinn, wenn ein Patient durch eine solche Therapie wieder arbeiten könnte, durch den Verlust des Führerscheins aber seine Arbeit wieder verlöre.

12:23 Uhr: Hilde Mattheis (SPD) betritt das Podium: “Es ist schön: Regierung und Opposition sind sich mal einig.” Strafrechtliche Belangung von selbstanbauenden Patienten hätte bis dato zu Abwärtsspiralen von Einzelschicksalen geführt. Dies sei nun zu Ende. Ansonsten kann sie wenig neues sagen; spart aber nicht an Eigenlob.

12:28 Uhr: Dr. Harald Terpe (B90/Die Grünen) betritt das Podium: “Diese mehr als ein Jahrzehnt andauernde Debatte über Cannabis als Medizin ist ein Leidensweg.” “Wir sind als Gesetzgeber diesen Betroffenen lange eine Lösung schuldig geblieben.” Auch er dankt den diversen Initiativen aus der Bevölkerung und von Betroffenen. In der Vergangenheit sei jeder Erfolg “sehr bescheiden” gewesen; auch in dieser Legislaturperiode habe es drei Jahre gedauert, ehe ein Gesetz auf dem Weg war. Zwischen der ersten und der zweiten Lesung habe sich viel an dem Entwurf verbessert; die Kritik der Sachverständigen habe sich positiv ausgewirkt. Er lobt die Koalition für die Änderung, wonach die Entscheidungskraft fortan bei dem behandelnden Arzt liegen würde. Er hofft, dass nach der Verabschiedung dieses Gesetzes die bereits laufenden Verfahren gegen Patienten eingestellt werden.

12:35 Uhr: Karin Maag (CDU/CSU) betritt das Podium: Patienten liegen ihr sehr am Herzen; “Kiffen auf Rezept” sei nicht das Ziel dieses Gesetz. “Wir kontrollieren und steuern die gesamte Herstellung”, die geplante Cannabis-Agentur sei beim BfArM angesiedelt. Hohe Qualität und Standardisierung der Wirkstoffe sei höchstes Ziel. Die Datenlage sei noch dünn – die “klinischen Eindrücke” allerdings eindeutig: Cannabis könne den hohen Leidensdruck lindern. Weitere Forschung sei unausweichlich; die Akzeptanz bei den Kosten- und Leistungsträgern müsse forciert werden. Nur in begründeten Ausnahmefällen soll eine Ablehnung des Antrags möglich sein. Der Datenschutz bei der Begleiterhebung würde gewährleistet werden. Beim BfArM würden derzeit 13 verschiedene Forschungsanliegen (für die mögliche Verwendung von Cannabis bei verschiedenen Krankheitsbildern) vorliegen.

12:41 Uhr: Burkhard Blienert (SPD) betritt das Podium; spricht von “einigen Hundert Patienten”, die diese Novelle gefordert hätten. Er dankt Dr. Franjo Grotenhermen für seine Aufklärungsarbeit in Deutschland. “Wir werden uns wundern, wie viele Anbieter sich bald in Deutschland auf dem Markt des legalen Anbaus tummeln werden.” Allerdings: Die Frage um Cannabis im Alltag bleibt. “Wir können zu einer Ent-Ideologisierung der Bewertung von Cannabis beitragen.” Die Millionen von Cannabiskonsumenten in Deutschland sollen nicht weiter von der Politik ignoriert und in die Kriminalität getrieben werden. Die Debatte müsse weiter geführt werden.

12:48 Uhr: Rainer Hajek (CDU/CSU) betritt das Podium (für seine erste Rede im Bundestag überhaupt): “Heute ist ein guter Tag.” Er warnt allerdings auch vor den Gefahren von Cannabis: “Der Konsum kann zu schweren psychischen Erkrankungen führen.” Die bisherigen Kosten eines Cannabis-Patienten schätzt er auf 540 bis 1080 Euro pro Monat. Als seine eigene Mutter vor einigen Jahren gestorben sei, hätte er sich die Möglichkeit gewünscht, die das heutige Gesetz erlaube.

12:54 Uhr: Die Abstimmung beginnt.

12:55 Uhr: Der Antrag wird von allen Parteien ohne Gegenstimmen angenommen. Der Gesetzentwurf ist angenommen.

12:56 Uhr: Der Antrag der Linke wird abgelehnt. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wird auf den Weg gebracht.

Ende des Live-Blogs.