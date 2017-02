Cannabis-Therapiezentrum in München geplant

Wie unsere Leser natürlich längst wissen, wurde kürzlich ein Gesetz beschlossen, welches „Schwerstkranken“ den Zugang zu medizinischem Cannabis in Deutschland erleichtern soll. Dank der neuen gesetzlichen Regelung, die Anfang März in Kraft treten soll, können Ärzte ihren Patienten künftig nach eigenem Ermessen Cannabis auf Rezept verschreiben. Die mitunter immensen Kosten sollen die Krankenkassen übernehmen.

Doch trotz des neuen Gesetzes, welches endlich den bürokratischen Aufwand überflüssig macht, bei der Bundesopiumstelle des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine „Ausnahmeerlaubnis zum Erwerb von Cannabis zur Anwendung im Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie“ beantragen zu müssen, bleibt nach wie vor eine Schwierigkeit: Einen Arzt zu finden, welcher den Einsatz von Cannabis als Medizin unterstützt. Um diesem Problem zu begegnen, will Vaclav Wenzel Cerveny (55) in München ein Cannabis-Therapie- und Informations-Centrum (CTIC) aufbauen.

Zu diesem Zweck hat der unter anderem durch die jüngste Online-Petition zur bundesweiten Legalisierung von Cannabis als Genussmittel bekannte Münchener gemeinsam mit anderen die DCI Cannabis Institut GmbH gegründet. Zur Finanzierung des Projekts, in dessen Rahmen ein „komplementäres, synergetisches Spektrum von Angeboten offeriert“ werden soll, „welches aus Therapie und Information, sowie Handel bestehen wird“, setzt Cerveny auf Crowdinvestment. Ab 1. März können Interessierte auf der Plattform Transvendo in das Projekt investieren. Auf diesem Weg will Cerveny innerhalb weniger Monate eine Millionen Euro zusammenbekommen.

Neben einer Arztpraxis sollen auch eine Lounge, in welcher Patienten sich austauschen und medizinisches Cannabis konsumieren können, sowie ein Einzelhandel mit Hanfprodukten Teil des Zentrums werden. Aufklärung über Cannabis soll besonders stark gewichtet werden, geplant sind Informationsveranstaltungen und Vorträge. Die Gründer haben sich außerdem zum Ziel gesetzt, weitere Zentren dieser Art aufzubauen.

Dieser aktuelle Versuch des Aufbaus eines solchen Zentrums ist übrigens nicht Cervenys erster. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte der bayerische Landtag einen Antrag für ein Therapiezentrum mit integrierter Cannabis-Anbauanlage in Oberbayern abgelehnt, welchen der Cannabis-Verband Bayern (CVB) gestellt hatte, dessen Vorsitzender Cerveny ist.