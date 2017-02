Cannabis in Berlin – CDU will Uhren zurück drehen

“sich weiterhin auf allen Ebenen gegen eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken einzusetzen und entschieden gegen jegliche Form der Verharmlosung, Liberalisierung und Legalisierung illegaler Drogen vorzugehen.”

“alle Initiativen zur Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene, insbesondere auch im Bundesrat (…) abzulehnen.”

“Die Aufklärungskampagne ‘Zu breit?’ (…) weiterzuführen und wenn nötig weiterzuentwickeln.”

Wie zu erwarten stimmten für diesen Antrag nur Mitglieder der CDU- und AfD-Fraktionen. Überhaupt hatte der Antrag bloßen Symbolcharakter: Die CDU kam bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen nur noch auf 17,6% und verlor ihre Regierungsbeteiligung.

Hintergrund: Seit Ende 2016 regiert in Berlin eine neue Rot-Rot-Grüne Koalition, die eine Teil-Legalisierung von Cannabis vereinbart hat. Die von der Vorgänger-Regierung noch auf den Weg gebrachte, 500.000 Euro teuere Aufklärungs-Kampagne ‘Zu breit’, die vor den Gefahren des Cannabis warnen sollte, war aufgrund von diskriminierenden Darstellungen und fragwürdiger Inhalte in die Kritik gekommen.

Berlin ‘genießt’ den zweifelhaften Ruf, eine der Drogen-Hauptstädte Europas zu sein – wobei dies auch Vorteile bringt, etwa in Form des legendären (und in dieser Form einzigartigen) Nachtlebens. Um den Schwarzmarkt in den Griff zu kriegen, startet die neue Regierung nun einen weiteren Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene. 2015 war bereits ein ähnlicher Versuch einer Bezirksbürgermeisterin gescheitert.