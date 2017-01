Cannabis-Gesetz: Das sagt die Presse

Das gestern verabschiedete “Cannabis-Gesetz” markiert einen wichtigen Meilenstein in der deutschen Legalisierungsbewegung. Durch den Wegfall der Ausnahmegenehmigungs-Regelung können sich nun erstmal Patienten in sinnvollen Fällen nach Rücksprache mit dem Arzt einer Cannabis-Therapie unterziehen, deren Kosten von den Krankenkassen übernommen werden wird.

Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon, wenn

1. eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung im Einzelfall nicht zur Verfügung steht,

2. eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht und

3. die oder der Versicherte sich verpflichtet, an einer bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des auf das Inkrafttreten folgenden 60. Monats] laufenden nichtinterventionellen Begleiterhebung zum Einsatz dieser Arzneimittel teilzunehmen.