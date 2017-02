Berlin: SPD wirbt für Liberalisierungen im Umgang mit Cannabis

Kaum ein Ort in Deutschland steht so exemplarisch für den gescheiterten Versuch, Cannabishandel und -konsum zu unterbinden, wie der Görlitzer Park. Die vom ehemaligen Berliner Innensenator Frank Henkel (CDU) initiierten „Null-Toleranz-Zonen“, die den ausufernden Handel mit Cannabis einschränken sollten, waren bekanntlich ein Flop auf ganzer Linie. Nun fordern Abgeordnete der Berliner SPD die schnellstmögliche Abschaffung der Zonen. Diverse Suchtexperten und SPD-Politiker waren sich gestern bei einer Veranstaltung einig: Die „Null-Toleranz-Zonen“ sind „krachend gescheitert“, wie Thomas Isenberg, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, es formulierte. Auch der SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus Raed Saleh fand klare Worte: „Die Polizisten haben genug davon, ständig kiffenden Touristen hinterherzulaufen.“ Denn die Maßnahmen haben sich längst als wirkungslos erwiesen. Allen Razzien und Kontrollen zum Trotz floriert der Berliner Cannabishandel wie eh und je.

Anstelle der strikten Verbotspolitik der früheren schwarz-roten Regierung will die jetzige rot-rot-grüne Koalition erneut in Richtung kontrollierter Freigabe gehen: Isenberg plädierte dafür, den „existenten Markt so zu regulieren, dass Verbraucher auf der sicheren Seite sind und entkriminalisiert werden.“ Die Leiterin der Suchthilfe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Heike Drees, pflichtete ihm bei und forderte: „Wir wollen Cannabis in staatlich lizensierten Verkaufsstellen, die sich an Erwachsene richten, nicht an Jugendliche – mit der Möglichkeit Gesprächsangebote wahrzunehmen. Für Jugendliche fordern wir einen Ausbau der Prävention.“ Auch Günther Jonitz, seines Zeichens Präsident der Berliner Ärztekammer, sprach sich für einen Kurswechsel in Richtung Liberalisierung aus. Er vertritt die Ansicht, dass ein wissenschaftlich kontrollierter Modellversuch, wie ihn die aktuelle Koalition anstrebt, der Stadt nur gut tun könne. Auf ein solches Vorgehen hatten sich SPD, Linke und Grüne in den zeitweise zähen Koalitionsverhandlungen letztlich geeinigt.

Die Union ist mit diesem Kurs natürlich alles andere als einverstanden. Der CDU-Fraktionschef Florian Graf forderte den Senat gestern dazu auf, „sich weiterhin auf allen Ebenen gegen eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken einzusetzen und entschieden gegen jegliche Form der Verharmlosung, Liberalisierung und Legalisierung illegaler Drogen vorzugehen.“ Die Fraktion hatte Ende vergangenen Monats sogar einen entsprechenden Antrag eingereicht. Außer Unionsmitgliedern hatten letztlich allerdings nur AfD-Politiker dafür gestimmt.

Besteht also wieder Hoffnung auf entspanntere Zeiten für Berliner Hanffreunde?