Cannabis-“Aufklärung“: Die Geissens in Jamaika

Kaum ein Ort auf dieser Welt wird so sehr mit Cannabis assoziiert wie Jamaika. Es ist das „Land von Bob Marly und den Drogen“ – so erklärte es jedenfalls TV-Persönlichkeit Robert Geiss. In der am Montagabend auf RTL2 ausgestrahlten Episode der TV-Dokusoap „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie konnten die Zuschauer verfolgen, wie der zweifache Familienvater seinen 12 und 13 Jahre alten Töchtern im Urlaub auf Jamaica eine Lehrstunde in Sachen Cannabis gab. „Wir wollen euch demonstrieren, was Gras ist. Passt auf Kinder, das ist eine Graspflanze“, eröffnete Geiss sein Aufklärungsgespräch und zeigte seinen Töchtern einige Hanfblüten. „Wenn du das jetzt in eine Zigarette drehen wirst und rauchst das, der Qualm macht dich high.“ Geiss erklärte natürlich auch gleich, was das ist: „High ist dasselbe als wenn du zu viel Alkohol trinkst. Dann wirkst du verrückt und dann fällst du unter Umständen vor ein Auto oder einen Bus oder springst vom Hochhaus. Und deshalb sollte man das nie nehmen.“

Damit die Mädchen auch genau wissen, wie es riecht, wenn jemand Hanf raucht, entzündete er daraufhin einen Joint. Geiss ist überzeugt davon, dass seine Form der Aufklärung richtig und wirkungsvoll war: „Die Demonstration war für die Kinder sehr, sehr wichtig“, so der 52-Jährige. Er sei der Meinung, „dass so eine offene Aufklärung unter Umständen dazu beiträgt, dass sie genau informiert sind, wenn irgendein Idiot kommt und sagt: ‘Möchtest du einen Joint rauchen?’“ Natürlich sollten Kinder und Jugendliche kein Cannabis konsumieren. Aufklärung ist wichtig, da sind sich alle einig. Ob die Methode Geiss aber tatsächlich seine Wirkung zeigt, ist jedoch mehr als fraglich. Denn wer seine Kinder „genau informiert“ wissen will, sollte nicht in erster Linie mit Abschreckung arbeiten. Was haltet Ihr von der Geiss`schen Cannabis-Lehrstunde, in der das Familienoberhaupt seinem Nachwuchs weismachen wollte, dass Bob Marley aufgrund seines Cannabiskonsums früh verstorben sei?