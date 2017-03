Cannabis als Medizin: Neues Gesetz noch nicht in Kraft

Die Freude zahlreicher Betroffener war groß, als der deutsche Bundestag am 19. Januar den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ einstimmig beschlossen hatte. Dieser auch als Cannabis-Gesetz bekannte Entwurf sieht vor, dass Ärzte schwerstkranken Patienten künftig Cannabis auf BTM-Rezept verschreiben können. Am 10. Februar beschäftigte sich dann auch der Bundesrat mit dem Gesetz und folgte der Empfehlung des Gesundheitsausschusses. Damit stand fest: Das Gesetz wird kommen. Nun ist die Frage, wann es denn endlich in Kraft treten wird.

Entgegen einiger Meldungen (z.B. Huffington Post und Ärzteblatt) stand allerdings nie fest, dass die neue Regelung bereits ab 1. März gültig werden würde. Ein konkretes Datum wurde bislang von offizieller Stelle nicht genannt, die Rede war und ist überall lediglich davon, dass das Gesetz „im März“ in Kraft treten wird. Damit dies geschehen kann, muss der Gesetzestext dem Bundespräsidenten vorgelegt werden. Erst wenn dieser es unterzeichnet hat und das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet wurde ist die Sache endgültig beschlossen und gültig.

Die aktuelle Ausgabe des Bundesgesetzblatt wurde am 28. Februar ausgegeben, doch darin ist von Cannabis und dem neuen Gesetz nicht die Rede. Zu der Frage, wann die nächste Ausgabe erscheinen wird, ist auf der entsprechenden Webseite lediglich zu erfahren: „Der Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe steht noch nicht fest.“ Was für den Moment damit aber leider feststeht ist, dass das Cannabis-Gesetz mit dem heutigen Tag noch nicht in Kraft getreten ist.

Betroffene Patienten, welche darauf warten endlich ihren Arzt auf ein Cannabis-Rezept ansprechen zu können, müssen sich also leider nach wie vor noch ein wenig gedulden. Wann das neue Gesetz wirklich in Kraft tritt und es Ärzten endlich möglich ist, ihren Patienten ohne den bisher notwendigen immensen bürokratischen Aufwand Cannabis zu verschreiben, bleibt abzuwarten. Da allerdings offiziell angekündigt wurde, dass es in diesem Monat geschehen soll, ist die Wartezeit also überschaubar. Aktuell gibt es keine weiteren Informationen, weshalb davon auszugehen ist, dass das Gesetz in einer der nächsten Ausgaben des Bundesgesetzblatt verkündet werden wird. Am Tag darauf wird es dann offiziell in Kraft treten.

Wir hoffen im Sinne aller Patienten, dass man sich mit diesem Schritt nicht bis zum Ende des Monats Zeit lassen wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

UPDATE: Die nächste Ausgabe des Bundesgesetzblattes erscheint am 03.03.2017 – hoffentlich mit guten Neuigkeiten in Sachen Medizingesetz.