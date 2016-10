Cannabidiol verursacht keine THC-typischen Wirkungen (Snippet)

Im Sommer 2016 überraschte mich ein Artikel in der Zeitschrift Cannabis and Cannabinoid Research (Cannabis und Cannabinoidforschung), die vom Liebert-Verlag in Zusammenarbeit mit der IACM und der ICRS (Internationale Cannabinoid-Forschungsgesellschaft) herausgegeben wird.

Die Autoren dieses Artikels, John Merrick und seine Kollegen, hatten mithilfe einer simulierten Magenflüssigkeit festgestellt, dass CBD (Cannabidiol) in einem großen Umfang zu Delta-9-THC und Delta-8-THC umgewandelt wird, sodass bei der Einnahme großer Cannabidiol-Dosen mit THC-typischen Effekten gerechnet werden müsse. Sie warnten daher vor der oralen Einnahme von CBD. Da sich CBD aufgrund seiner vielfältigen therapeutischen Nutzungsmöglichkeiten einer wachsenden Beliebtheit unter Medizinern und Patienten erfreut, war die Studie von erheblicher Bedeutung, wenn sich die Schlussfolgerungen als haltbar herausgestellt hätten.

Einleitung

Cannabidiol (CBD) ist ein Cannabinoid der Cannabispflanze, das keine psychotropen Wirkungen ausübt. Es kann von therapeutischem Nutzen bei einer Anzahl von Erkrankungen sein, darunter Epilepsie, Angststörungen, Depressionen, schizophrene Psychosen, entzündliche Erkrankungen, Dystonie sowie Übelkeit und Erbrechen, ohne starke Nebenwirkungen zu verursachen.

Kürzlich veröffentlichten Merrick und Kollegen Ergebnisse einer experimentellen Studie, die zeigen sollten, dass CBD sich in einer sauren Umgebung, wie etwa im Magen, schnell zu THC umwandelt. Sie folgerten daraus, dass Patienten, die mit oralem CBD behandelt werden, THC-Spiegeln ausgesetzt sein könnten, die psychische unerwünschte Wirkungen verursachen können. Sie schlugen daher vor, andere Applikationsmethoden zu entwickeln, wie beispielsweise die transdermale Gabe, also die Gabe über und durch die Haut.

Zwei der 6 Autoren sind bezahlte Berater und weitere 3 der 6 Autoren arbeiten für Zynerba Pharmaceuticals, ein pharmazeutisches Unternehmen, das ein transdermales CBD-Gel entwickelt.

Die Studie von Zynerba Pharmaceuticals

Merrick und Kollegen fragten sich, ob einige Wirkungen von CBD, die in klinischen Studien beobachtet wurden, wie beispielsweise Müdigkeit, auf THC beruhen könnten, da CBD in einer sauren Umgebung schnell in Delta-9-THC und andere psychoaktive Cannabinoide umgewandelt werden könnte. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde die Bildung psychoaktiver Cannabinoide als mögliche Abbauprodukte von oralem CBD in einer simulierten Magenflüssigkeit untersucht. Aufgrund der geringen Wasserlöslichkeit von CBD wurde diese Löslichkeit verbessert, indem der Flüssigkeit ein Prozent Natriumlaurylsulfat hinzugefügt wurde.

Die Wissenschaftler haben eine Lösung hergestellt, in der 40 mg CBD in 1 ml Methanol gelöst war. Die simulierte Magensäure wurde hergestellt, indem 10 g Natriumlaurylsulfat einem Liter Flüssigkeit zugefügt wurde, die 0,1 Mol Salzsäure und 0,2% Kochsalz enthielt. Dann wurde 1 ml der CBD-Lösung 500 ml der simulierten Magensäure zugesetzt und mehrfach innerhalb der folgenden 3 Stunden gemessen, ob Cannabidiol abgebaut wurde und andere Cannabinoide entstanden.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass nach 60 Minuten etwa 85% des CBD abgebaut waren. Nach 120 Minuten waren es mehr als 98%. Das bedeutet, dass nach 2 Stunden kaum noch CBD vorhanden war. Gleichzeitig entstanden Delta-8-THC und Delta-9-THC, wobei etwas mehr Delta-9-THC als Delta-8-THC festgestellt wurde…

Dr. Franjo Grotenhermen

