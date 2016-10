Cannabidiol in Deutschland ab sofort verschreibungspflichtig

Nachdem der Bundesrat am 23. September einem entsprechenden Verordnungsentwurf zugestimmt hatte, trat bereits am 1. Oktober eine Änderung der Arzneimittelverschreibungsordnung in Kraft. Dadurch werden unter anderem 17 neue Wirkstoffe der Verschreibungspflicht unterstellt. Auch der Cannabis-Wirkstoff Cannabidiol (CBD) wird mit dieser Änderung von nun an verschreibungspflichtig (siehe Drucksache 396/16, S.16). Dies hat große Auswirkungen, nicht nur für die Produzenten und Händler, sondern vor allem auch für die Patienten, welchen der Zugang mit dieser Entscheidung massiv eingeschränkt wird.

Nach Tetrahydrocannabinol (THC) ist CBD das zweithäufigste Cannabinoid der meisten potenten Hanfsorten, in Faserhanf sogar das häufigste. CBD hat keine psychoaktive Wirkung, bisher war der Verkauf völlig legal und der Erwerb ohne Verschreibung möglich. Es wirkt nicht nur antibakteriell, sondern auch antiepileptisch, angstlösend, entzündungshemmend und entkrampfend. International steigt das Interesse an den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Cannabis-Wirkstoffe, die Nachfrage an CBD ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Entscheidung, den Wirkstoff in Deutschland der Verschreibungspflicht zu unterstellen, ist ein herber Rückschritt, da nun zahlreiche Patienten nicht mehr wissen, wie sie ihre jeweiligen Symptome oder Leiden behandeln sollen. Wir halten euch natürlich über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.