Bundesrat: Keine Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe an Erwachsene

Wie sich schon im Voraus abgezeichnet hatte, hat der Deutsche Bundesrat heute in seiner letzten Sitzung vor dem Ende der Legislatur-Periode gegen einen lange vorbereiteten Antrag zur Abgabe von Cannabis an Erwachsene im Rahmen von Modellprojekten gestimmt.

Die Initiative ging ursprünglich von den Ländern Thüringen und Bremen aus; am vergangenen Mittwoch hatte sich das Land Berlin überraschend hinter den Antrag gestellt – was von Beobachtern als „Show“ bezeichnet wurde (wir berichteten).

Zur Stunde hat sich als einziger Politiker der Bundestagsabgeorndete Frank Tempel (Die Linke) zu Wort gemeldet, um die Situation zu kritisieren. In einer Pressemitteilung sagte der ebenfalls aus Thüringen stammende Kriminalist: „Die Grünen reden mit doppelter Zunge. Im Bundestag werben sie für die Cannabislegalisierung. Winfried Kretschmann aber ist nicht einmal bereit, sich für wissenschaftliche Cannabis-Modellprojekte einzusetzen. Ich bin tief enttäuscht über das Abstimmungsergebnis im Bundesrat.“

Gemeint ist damit das Stimmverhalten des Landes Baden-Württemberg, in dem seit 2011 die Grünen die Parlaments-Mehrheit genießen und den Ministerpräsidenten stellen. Ein Fortschritt sei nur durch Zusammenarbeit möglich, prophezeit Tempel: „[D]ie Parteispitzen von Grünen und SPD in Bund und Ländern müssen sich wirklich für die Veränderung einsetzen. Wir können nur gemeinsam dafür sorgen, dass die Erkenntnisse aus den Fachdiskussionen endlich in politische Taten münden.“

Die Entscheidung (und das Stimmverhalten der einzelnen Landesregierungen) lässt sich in der Bundesrats-Mediathek nachverfolgen. Wir werden diesen Beitrag updaten, sobald wir den Time-Code wissen – aber allen Anschein nach hat die Entscheidung ohne Wortbeiträge stattgefunden.