Cannabis als Medizin: Bundesrat beschließt neues Gesetz

Nachdem am der Deutsche Bundestag am 19. Januar dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften – unseren Lesern besser bekannt als Cannabis-Gesetz – zugestimmt hatte, hat in der heutigen 953. Sitzung auch der Deutsche Bundesrat mit diesem Gesetz beschäftigt. Der Tagesordnungspunkt wurde ab kurz vor 11 Uhr besprochen – wobei von einer Besprechung eigentlich keine Rede sein kann, da es zu Cannabis bzw. dessen medizinischer Nutzung keinerlei Redebeiträge gab. Der einzige Beitrag kam von Sebastian Gemkow von der sächsischen CDU und hatte keinen Bezug zu den für Patienten relevanten Gesetzesänderungen, sondern drehte sich viel mehr um die Problematik der gefährlichen Droge Crystal Meth und ihrer Herstellung.

Bereits nach wenigen Minuten stand in Sachen Cannabis als Medizin also fest: Der Bundesrat folgt der Empfehlung des Gesundheitsausschusses und billigt den Beschluss des Bundestages.

Auf der Webseite des Bundesrates war daraufhin sogleich zu erfahren, dass das neue Gesetz nun dem Bundespräsidenten vorgelegt werden wird. Sobald es unterzeichnet und durch das Bundesgesetzblatt verkündet wird, kann das Cannabis-Gesetz also endlich in Kraft treten. Dies wird aller Voraussicht nach Anfang nächsten Monats der Fall sein.

Den Text des am 19. Januar vom Bundestag verabschiedeten Gesetzesentwurfes (Drucksache 233/16) könnt ihr hier noch einmal nachlesen, den Text des heutigen Gesetzesbeschlusses durch den Bundesrat (Drucksache 21/17) findet ihr hier.