Berlin: Künftige rot-rot-grüne Regierung diskutiert über Cannabis

In Berlin sind die Koalitionsverhandlungen der künftigen rot-rot-grünen Landesregierung in vollem Gange. Eines der Themen, über welches besonders viel diskutiert wird, ist die Liberalisierung der Drogenpolitik. Medienberichten zufolge führte das Thema sogar zu Streit, woraufhin die Gespräche kurzzeitig unterbrochen werden mussten. Der strittige Punkt ist der Umgang mit Cannabis, insbesondere die Pläne zur Durchführung eines Modellprojekts zur legalen Abgabe von Cannabis an Erwachsene entzweien die Lager. Während Linke wie Grüne dies unterstützen, stellt sich die SPD quer, da bei einer Mitgliederbefragung der Parteibasis Ende letzten Jahres eine äußerst knappe Mehrheit gegen Reformen zur Legalisierung von Cannabis stimmte.

Die Berliner Zeitung B.Z. veröffentlichte am Sonntag Auszüge aus einem vertraulichen Entwurfes eines Koalitionsvertrags. Darin heißt es, die Koalition wolle darauf hinwirken, „dass beim Besitz geringer Drogenmengen zum Eigenbedarf die Strafverfahren in der Regel eingestellt werden und dies nicht länger automatisch zu einem dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis führt.“ Über die Passage, wonach auch erwirkt werden soll, „dass beim Anbau geringer Mengen Cannabis zum eigenen Bedarf die Strafverfahren in der Regel eingestellt werden“, brach schließlich der Streit aus. Offenbar verhinderte nur ein Krisengespräch unter den Parteispitzen einen Abbruch der Verhandlungen. Dennoch herrscht mancherorts Optimismus, was die Entwicklung der Drogenpoltik in der Hauptstadt betrifft: Für Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband ist die künftige rot-rot-grüne Regierung trotz allem „eine Traumkonstellation für jeden Legalisierungsbefürworter“, wie er im Interview mit der taz erklärt.