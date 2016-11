Berlin: Rot-rot-grün einigt sich auf Cannabis-Modellversuch

Bei den Koalitionsgesprächen der neuen rot-rot-grünen Berliner Landesregierung sind sich SPD, Linke und Grüne drogenpolitisch offenbar doch noch einig geworden. Bereits Anfang des Monats berichteten wir über die zähen Gespräche, bei denen insbesondere der künftige Umgang mit Cannabis ein Streitpunkt war. Vertreter der Parteien vermeldeten nach den erneuten Koalitionsverhandlungen nun, dass es einen weiteren Versuch geben wird, die legale Abgabe von Cannabis zu ermöglichen. Benedikt Lux von den Grünen sagte, man plane „ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene“.

Als Teil des nun geplanten neuerlichen Modellprojekts soll auch eine Ausweitung der medizinischen Nutzung von Cannabis angestrebt werden. In der Vergangenheit hatte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die Versuche des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg abgeblockt, da sie nicht mit dem Betäubungsmittelgesetz vereinbar seien. Der Grüne Benedikt Lux und Niklas Schrader von der Linken teilen die Auffassung, dass ein neuer Vorstoß seitens des Stadtsenats bessere Chancen haben könnte als der Antrag des Stadtbezirks. Aus der Opposition kamen natürlich sofort ablehnende Stimmen. Innenpolitiker Peter Trapp von der CDU nannte die Pläne in bester Unionstradition ein „falsches Signal an Kinder und Jugendliche“ und glaubt, Cannabis würde „von den künftigen Senatsparteien verharmlost.“