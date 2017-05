Belgien: Polizei verhaftet Mitglieder von Cannabis Social Club

Seit 2006 setzt sich der Verein Trekt Uw Plant für Cannabis Social Clubs in Belgien ein. Mit Berufung auf ministeriale Richtlinien vom Januar 2005, wonach bei Besitz von 3 Gramm Cannabis oder einer Hanfpflanze von Strafverfolgung abgesehen wird, betreibt der Verein gemeinschaftlichen Anbau zum Selbstkostenpreis für angemeldete Erwachsene. 2010 präsentierte Trekt UW Plant die erste Ente aus dem kollektiven Anbau– ohne strafrechtliche Konseqzenzen. Zu den Mitbegründern der Organisation zählte auch der im vergangenen Jahr verstorbene Aktivist Joep Omen.

Doch leider erfuhr die Anbaugemeinschaft auch Gegenwind. In der Vergangenheit bekamen die Betreiber zwei mal ungebetenen Besuch von der Polizei, es gab Verhaftungen. Diese hielten vor Gericht jedoch letztlich nicht stand, vielmehr bestätigte im Februar 2010 ein Berufungsgericht die Legitimität der Ziele von Trekt Uw Plant. Bereits 2008 wurde der Cannabis Social Club bzw. 5 seiner Mitglieder von ähnlichen Vorwürfen freigesprochen.

Doch am 4. Mai schlug die Staatsmacht nun doch ein weiteres Mal zu. Im Rahmen des Einsatzes wurden laut Encod 14 Personen vorübergehend festgehalten und drei festgenommen. Die drei inhaftierten Mitglieder der Anbaugemeinschaft, darunter Stand-Up Comedian Manu Moreau, sollen sich nun wegen illegalem Handel mit Cannabis sowie Geldwäsche vor Gericht verantworten. Seit Jahren baut Trekt Uw Plant für seine inzwischen 400 Mitglieder Cannabis an und gibt die fertigen Blüten an diese ab.

Diese neue Entwicklung ist extrem bedauerlich. Wir wünschen den drei Inhaftierten natürlich, dass sie so schnell wie möglich wieder freigelassen werden und hoffen darauf, dass die Anschuldigungen auch dieses Mal vor Gericht nicht standhalten werden. Die Vorwürfe erscheinen ohnehin haltlos, da Trekt Uw Plant seine Finanzen jedes Jahr öffentlich macht.