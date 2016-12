Auf Kaution frei: Prince of Pot wegen Drogenhandel verhaftet

Der nicht nur grow!-Lesern, sondern Legalisierungsbefürwortern auf der ganzen Welt als „Prince of Pot“ bekannte kanadische Hanfaktivist Marc Emery wurde am vergangenen Freitag in Montreal verhaftet. Nach Zahlung einer Kaution von 5000 Dollar kam er am Samstag wieder auf freien Fuß, allerdings nur unter mehreren Auflagen. So darf Emery z.B. sein Haus in Ontario zunächst nicht verlassen. Die Verhaftung erfolgte im Rahmen von Razzien in sechs Cannabisgeschäften, die am Tag zuvor eröffnet hatten. Neben Emery wurden auch seine Frau und acht weitere Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Obwohl die kanadische Regierung unter Premier Justin Trudeau gerade die Legalisierung von Cannabis vorbereitet, ist es derzeit noch verboten. Dennoch hat Emery unter dem Namen Marc Emery`s Cannabis Culture Headquaters bereits eine ganze Kette von Dispensaries eröffnet.

Emery hat schon einmal eine längere Haftstrafe verbüßt, nachdem er 2009 von der kanadischen Regierung an die USA ausgeliefert worden war. Damals hatte man ihn wegen des Handels mit Cannabissamen verurteilt, erst 2014 wurde er wieder entlassen. Nun werden ihm Drogenbesitz und -handel vorgeworfen. Berichte, wonach er zudem auch noch wegen Verschwörung belangt werden solle, dementierte der Prince of Pot gegenüber der Montreal Gazette. Außerdem kündigte er an, dass die betroffenen Läden vermutlich trotz der Razzien weiter betrieben werden würden. Am 15. Februar muss Emery wegen der aktuellen Vorwürfe gegen ihn in Montreal vor Gericht erscheinen. Die Haltung des Aktivisten zu den Vorwürfen ist wie zu erwarten eindeutig: „Diese Verhaftung ist falsch und Prohibition ist falsch. Der Premierminister ist eine Schande“, kommentierte er das Vorgehen der Polizisten am Freitag.