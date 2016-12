Arte startet neue Cannabis-Serie

Morgen, am 8. Dezember, startet um 21:45 Uhr auf dem Kultursender Arte eine neue Serie mit dem Titel „Cannabis“. Der Name ist Programm, denn bei der französisch-spanischen Koproduktion geht um den internationalen Drogenhandel, „von großen Drogenhaien bis zu kleinen Dealern“. Los geht es im spanischen Marbella mit dem Überfall zweier Männer auf ein Schiff, das im Auftrag eines Drogenbarons zwei Tonnen Cannabis transportiert. Während einer der beiden bei dem Coup über Bord geht, gelingt seinem Kumpanen die Flucht – mitsamt der heißen Ware. Die weitere Handlung führt die Protagonisten außer nach Spanien auch noch nach Frankreich und Marokko.

Die verantwortliche Redakteurin bei Arte, Isabelle Huige, kommentierte die Serie: „Der Gebrauch von Cannabis ist ein europaweites gesellschaftliches Phänomen“, stellte sie fest. „Wir wollen nicht verurteilen, wir wollen verstehen, wollen die Akteure und ihre Familien zeigen.“ Der Deutschen Presse-Agentur sagte Huige, man habe sich ausdrücklich „eine weibliche Filmemacherin gewünscht, weil auch die weibliche Hauptrolle sehr wichtig ist.“ Im Mittelpunkt der Thrillerserie steht Anna (Kate Morgan), die ihren auf dem Boot des Drogenbarons verschwundenen Mann sucht. Bereits jetzt gibt es äußerst positive Kritik zu der Serie. Beim Film Festival Cologne erhielt die Regisseurin Lucie Borletaeu den TV-Spielfilm Preis für „Cannabis“. In der Begründung zu der Entscheidung wurde die Serie für ihre „visuelle und erzählerische Qualität“ gelobt.

Die ersten drei Episoden werden am 8. Dezember ab 21:45 Uhr ausgestrahlt. Die zweite Hälfte der Serie läuft eine Woche später am 15. Dezember. Wer an diesen Terminen keine Zeit hat, braucht sich nicht zu ärgern, denn üblicherweise bietet Arte alle Sendungen bis zu sieben Tage lang kostenfrei in der Arte 7+ Mediathek zur Verfügung.