Argentinien legalisiert medizinisches Cannabis

Zumindest was die medizinische Verwendung angeht, bröckelt die internationale Prohibition von Cannabis immer stärker. Immer mehr Länder schaffen gesetzliche Grundlagen, damit Patienten es legal als Medizin nutzen können – nicht nur in den USA, sondern auch in Lateinamerika. Der neuste Zugang auf der stetig wachsenden Liste ist Argentinien. Der dortige Senat hat gestern einstimmig ein entsprechendes Gesetz verabschiedet.

Eine bei der Entscheidung im Senat anwesende Gruppe von Müttern, deren kranken Kindern mit Cannabis geholfen werden könnte, verlieh Medienberichten zufolge ihrer Freude lautstark Ausdruck: „Damit wird ein Traum wahr, es ist eine unermessliche Freude, weil es Patienten Trost geben wird“, kommentierte die Mutter einer 4-jährigen Tochter, welche an Epilepsie leidet. Mit dem neuen Gesetz darf nun unter anderem Cannabis-Öl importiert und auf Rezept erworben werden.

Bereits im November vergangenen Jahres hatte das argentinische Repräsentantenhaus der Reform zugestimmt, nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Damit folgt das Land weiteren lateinamerikanischen Ländern wie Kolumbien, Uruguay und Chile, in welchen Cannabis als Medizin bereits erlaubt ist.

Gegenüber der Presse kommentierte Ana Maria Garcia, Präsidentin der Organisation Cannabis Medicinal Argentina (Cameda): „Nun haben wir eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von medizinischem Cannabis in der Forschung, Behandlung und Produktion.“ Die neue Gesetzeslage ermöglicht es staatlichen Einrichtungen Cannabis zu Forschungszwecken anzubauen und Öle und weitere Präparate herzustellen.