Amsterdam: Weiterer Coffeeshop unter Beschuss

Im vergangenen Jahr berichteten wir euch über die anhaltende Serie von Schüssen auf die Ladenfronten Amsterdamer Coffeeshops. Unbekannte hatten nach Ladenschluss auf die Fenster von fast einem Dutzend Shops geschossen. Der erste Vorfall dieser Art ereignete sich bereits im Oktober 2015, der letzte liegt inzwischen ein halbes Jahr zurück. Es schien bereits, als hätten die nächtlichen Angriffe ein Ende. Doch vergangene Woche fielen erneut Schüsse.

Diesmal traf es den Coffeeshop „Yin Yan“. In der Nacht auf Donnerstag trafen fünf Schüsse das Schaufenster des Ladens in der Knollendamstraat. Wie auch bei den vorhergegangenen Angriffen im vergangenen Jahr wurden die Schüsse nachts, außerhalb der Geschäftszeiten abgefeuert. Zeugen gab es keine. Ein Anwohner gab an, gegen 4:00 Uhr in der Nacht durch den geräuschvollen Angriff geweckt worden zu sein, allerdings sei es auf der Straße ruhig gewesen.

Lange ließ die Stadtverwaltung betroffene Coffeeshops nach Angriffen für drei Monate schließen. Nachdem die Vorfälle sich mehrten, trafen die Betreiber der Läden und die Gemeinde eine neue Regelung, nach welcher es bei Erfüllung gewisser Bedingungen nicht mehr automatisch zu einer Schließung kommen muss. Als diese Regelung in Kraft trat und die Polizei ihre Fahndung nach dem Täter intensivierte, riss die Serie von Angriffen vorerst ab. Auch das „Yin Yan“ ist nach den Schüssen natürlich zur Beweissicherung vorerst versiegelt worden, eine Schließung ist bisher allerdings nicht ausgesprochen worden.

Über die Motivation des oder der nächtlichen Coffeeshop-Schützen kann ohnehin nur spekuliert werden, solange es keine konkreten Hinweise auf den bzw. die Täter gibt. Über möglichen Konkurrenzkampf wurde ebenso gemutmaßt wie über einen Bandenkrieg als Ursache für die Angriffe. Beweise gibt es bislang jedoch keine. Klar ist bislang nur, dass die Angriffe den Shops im einzelnen wie auch im allgemeinen schaden sollen. Ob der Schütze allerdings, wie ebenfalls vermutet wurde, ein radikaler Cannabisgegner ist, der die Coffeeshops durch nächtlichen Beschusses aus der Stadt vertreiben will, wird sich letztlich aber erst zeigen, wenn die Polizei endlich einen Fahndungserfolg aufweisen kann.