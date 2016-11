Amsterdam: Coffeeshops noch immer unter Beschuss?

Bereits seit über einem Jahr wurden mehrere Coffeeshops in Amsterdam Opfer von Anschlägen. Unbekannte schossen nach Ladenschluss auf die Fensterfronten. Vor einigen Wochen ist die Lage allerdings noch bedrohlicher geworden, die Zahl der Angriffe stieg an. Betroffene Läden wurden bisher zunächst für drei Monate geschlossen. Diese Regelung wurde vergangene Woche vom Amsterdamer Bürgermeister Van der Laan beendet: Coffeeshops, welche sich schriftlich dazu verpflichten Überwachungskameras anzubringen und ohne Einschränkung mit der Polizei zusammenzuarbeiten, müssen nun im Falle eines Angriffes nur noch eine Woche lang den Betrieb einstellen.

Vor einer Woche stieg zunächst die Hoffnung, dass die Angriffsserie ein Ende haben könnte, nachdem die Amsterdamer Polizei vermeldete, dass sie einen 23-jährigen Verdächtigen in Gewahrsam genommen hatte. In der Nacht auf Montag kam es allerdings zu einem erneuten Beschuss. Auf eine Wohnung über dem Coffeeshop „The Power“ waren mehrere Schüsse abgefeuert worden, zwei Kugeln trafen die Fenster. Verletzt wurde niemand. Auf den Laden war bereits im Februar und im ein weiteres mal im Mai geschossen worden. Seit dem zweiten Vorfall war der Laden geschlossen. Laut Angaben der Polizei steht die beschossene Wohnung in keiner Verbindung zu dem Coffeeshop, weshalb man offenbar davon ausgeht, dass auch der Vorfall nichts mit dem Laden zu tun hat. Über die Motive des oder der Schützen kann ohnehin bislang nur spekuliert werden.