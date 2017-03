Deutsche Ärzteschaft begrüßt Freigabe von medizinischem Cannabis

In diesem Monat ist es soweit: Das „Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“, auch bekannt als Cannabis-Gesetz, wird in Kraft treten. Damit können Ärzte schwerstkranken Patienten künftig Cannabis auf BTM-Rezept verschreiben. Mit der Neuregelung entfällt der bisherige bürokratische Aufwand zur Beantragung einer Ausnahmeerlaubnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Bei der Bonner Behörde wird auch die neue staatliche Cannabisagentur angesiedelt, welche heute offiziell in Berlin vorgestellt werden soll. Bis Mitte Februar liefen Bewerbungsverfahren für „sachkundige Personen“, nun steht die Agentur vor dem Start. Zu den Aufgaben der neuen Behörde gehört die Sicherung der pharmazeutischen Qualität von medizinischem Cannabis, aber auch die Kontrolle des Anbaus in Deutschland. Zu diesem Zweck werden entsprechende Aufträge vergeben werden.

Die deutsche Ärzteschaft steht der neuen Regelung offiziell positiv gegenüber. Josef Mischo, der sowohl Chef der Sucht-Arbeitsgruppe der Bundesärztekammer als auch Präsident der saarländischen Ärztekammer ist, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir begrüßen als Ärzteschaft, wenn nun die therapeutischen Möglichkeiten erweitert werden.“ Mischo rechnet mit „einer gewissen Ausweitung der entsprechenden Therapien“, das Ausmaß sei allerdings noch offen. „Es ist gut, dass der Gesetzgeber es weitgehend dem Arzt überlässt, zu entscheiden, ob Cannabis eingesetzt wird“, so Mischo weiter. Der Mediziner verspricht sich außerdem eine Verbesserung der Forschungslage durch die geplante Begleiterhebung: „Ich erwarte, dass wir deutlich bessere Daten darüber bekommen, wofür Cannabis tatsächlich sinnvoll ist und für welche Krankheiten dies weniger der Fall ist.“

Was Cannabis als Genussmittel angeht, so betonte der Suchtexperte, dass man „nach allen bisherigen Studien“ nicht sagen könne, dass es harmlos sei. „Wenn man Cannabis als Jugendlicher oder junger Erwachsener über längere Zeit nimmt, gibt es negative Effekte.“ In Bezug auf die anhaltende Diskussion um effektiven Jugendschutz wollte Mischo sich nicht festlegen: „Offen ist aber, ob der Schutz größer ist, wenn man es begrenzt freigibt oder verboten lässt.“