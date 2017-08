66% der Schweizer bereit für Cannabis-Legalisierung

Der Schweizer Fachverband Sucht veröffentlichte gestern die Ergebnisse einer in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zur Legalisierung von Cannabis. Das Ergebnis: Zwei von Drei Schweizern würden eine Freigabe der Pflanze begrüßen, wenn denn gewisse Bedingungen eingehalten werden. Insgesamt wurden 1.200 volljährige Personen telefonisch befragt.

Den Teilnehmern wurden verschiedene Modelle der Legalisierung vorgestellt. Am wichtigsten war es ihnen, dass Cannabis nur an Volljährige ausgegeben wird und das Autofahren nach dem Konsum verboten bleibt. 66% der Befragten waren von diesen Bedingungen überzeugt.

Insgesamt unterstützten 64% der Befragten die Legalisierung, solange das Cannabis-Rauchen an die selben Bedingungen geknüpft sei wie das Rauchen von Zigaretten. 62% fanden, Cannabis solle nur in Apotheken oder Fachgeschäften von geschultem Personal verkauft werden. Nur 57% bzw 52% stimmten einer Legalisierung zu, bei der Cannabis einfach versteuert bzw. mit Warnhinweisen versehen wird.

Petra Baumberger, die Generalsekretärin des Fachverbands Sucht, zeigte sich erfreut über dieses Ergebnis. Die letzte Befragung zu diesem Thema sei bereits 16 Jahre alt gewesen: “Wir wussten also nicht, wie die Schweizerinnen und Schweizer heute zu dieser Frage stehen. Die Befragung bringt uns Licht ins Dunkle. Und die deutliche Zustimmung ist ein sehr wichtiges Signal an Politik und Behörden, die Bestrebungen, den Cannabismarkt neu zu regulieren, zu unterstützen.”

Zwar zeigte die Befragung regionale Unterschiede – Befragte in Tessin oder in der Deutschschweiz neigten eher zu einer Legalisierung als etwa Teilnehmer in der Suisse Romande. Bei anderen Faktoren wie Alter, Wohnort oder Bildungsgrad habe es aber kaum nennenswerte Unterschiede im Ergebnis gegeben.