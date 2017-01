4.200 Gratis-Joints zu Trumps Amtseinführung

2016 war ein wichtiges Jahr für die Legalisierungsbewegung der USA. Die Bürger der Bundesstaaten Kalifornien, Maine, Massachusetts und Nevada haben dafür gestimmt, Cannabis als Genussmittel zu legalisieren. Damit ist dies nun in 8, die medizinische Verwendung in 28 Bundesstaaten erlaubt. Allerdings wurde am 8. November bekanntlich auch Donald Trump zum nächsten Präsidenten der USA gewählt, was den Legalisierungsbefürwortern einige Sorge bereitet. Denn bislang hat der Rechtspopulist noch keine eindeutige Position zu dem Thema bekanntgegeben. Um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, planen Aktivisten der Hauptstadt Washington, D.C, am Tag von Trumps Amtseinführung am 20. Januar ganze 4.200 Joints zu verschenken. Im Gegensatz zum Verkauf ist das Verschenken von Cannabis in Washington D.C. erlaubt.

Angeschoben wurden die Pläne zur Verteilung der insgesamt ca. 40 Unzen (ca. 1134 Gramm) Cannabis von Adam Eidinger, dem Gründer der Aktivistenorganisation DCMJ. Man sei zu einer solchen Aktion gezwungen, da sich Trump bisher nicht klar positioniert habe. Außerdem wollen sie die Joints verteilen, „weil es unser Recht ist und bevor es zu spät ist“, kommentierte Eidinger. „Wir möchten Trump zeigen, dass wir dies ganz legal tun können.“ Weitere Aktivisten und Protestler planen, ihre Joints 4 Minuten und 20 Sekunden nach Beginn der von Trumps Antrittsrede zu entzünden. Dies könnte allerdings Konsequenzen für die Beteiligten haben, da der Konsum in der Öffentlichkeit in Washington, D.C. verboten ist. Ob diese Aktion Trump wohl endlich zu einer Stellungnahme bewegen können wird?