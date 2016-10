Schottland: Nationalpartei für medizinisches Cannabis

+1 Teilen Teilen Pin Shares 0

Das Interesse an medizinischem Cannabis wächst ebenso wie die Befürwortung einer Entkriminalisierung des medizinischen Gebrauchs international stetig an. Die Scotish National Party (SNP) besteht seit ihrem Parteitreffen in Glasgow Ende vergangener Woche ebenfalls auf entsprechende Reformen. Die seit neun Jahren an Multipler Sklerose leidende Laura Brennan-Whitefield hatte vor den Anwesenden ein starkes Plädoyer gehalten und die Partei dazu aufgerufen, „Mitgefühl und gesunden Menschenverstand“ zu zeigen. Nach ihrer Rede waren die meisten der anwesenden Delegierten von der Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung zu medizinischem Cannabis überzeugt.

„Ich bin nicht für das Rauchen von Cannabis“, sagte sie den Delegierten. „Was ich befürworte, ist eine progressive und vernünftige, mitfühlende Gesellschaft, in welcher man Zugang zu Schmerzlinderung bekommen kann.“ Die SNP-Delegierten folgten ihrer Ansicht, doch diese Entscheidung heißt noch nicht, dass die schottische Regierung diese Haltung übernimmt. Allerdings ist es ein eindeutiger Beleg, dass auch hier die Zustimmung für medizinisches Cannabis zunimmt. Aktuell ist Cannabis in Großbritannien als Droge der Klasse B eingestuft. Der Besitz steht unter Strafe und kann mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden.