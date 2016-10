Job: Green Buzz Liquids Produktions- und Lagerhelfer(in)

Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir engagierte Mitarbeiter/innen für unseren Standort in Mannheim zur für die Produktion hochwertiger organischer Düngemittel. Wir beliefern derzeit über 100 Verkaufsstellen, bisher vorrangig im deutschsprachigen Raum.

Um ab Anfang 2017 europaweit, vor allem im englischsprachigen Raum expandieren zu können, benötigen wir Sie, denn der Erfolg und die Qualität der Produkte steigt mit zufriedenen, motivierten Mitarbeitern. Mit Ihnen gemeinsam wollen wir an dieser Aufgabe gerne noch weiter wachsen. Die Stellen sind zunächst an 2-3 Tagen in der Woche je 5-6 Stunden dienstags bis donnerstags zu besetzen und umfassen maximal 50 Stunden Arbeitszeit im Monat. Die Stellen sind vorerst als 450-€-Minijob zu vergeben, mit der Option zur Festanstellung ab Anfang/Mitte 2017.

Zum sofortigen Beginn suchen wir für unseren Standort in Mannheim mehrere

Produktionshelfer/innen und Lagerist/innen

Ihr Aufgabengebiet:

Herstellung von Düngemitteln (dies umfasst speziell die Vorbereitung, das Anmischen, – Abfüllen, Deckeln, Etikettieren, Verpacken, Disponieren)

Versanddisposition der Bestelleingänge (Kommissionieren, Kontrollieren, Verpacken, – Ablage,Versandausgang)

Ihr Profil:

erste Berufserfahrungen in der Industrie/Chemie sind wünschenswert – schnelle Auffassungsgabe, zuverlässiges & gewissenhaftes Arbeiten – Bereitschaft zu Verantwortungsübernahme

belastbar, flexibel & teamfähig

Wenn Sie an dieser spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeit interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins per E-Mail oder an die nachstehende Adresse:

Green Buzz Liquids

Weinheimer Straße 64

68309 Mannheim

info@gb-liquids.de

0621-40512499