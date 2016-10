Job: Green Buzz Liquids Junior Account Manager(in)

Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in für unseren Standort in Mannheim, um der stetig wachsenden Nachfrage aus dem außerdeutschen Raum nachzukommen und dort einen eigenen Kundenstamm aufzubauen.

Als Hersteller von hochwertigen organischen Düngemitteln haben wir uns in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal mit unserer speziell abgestimmten organischen Produktlinie geschaffen, deren Potenzial wir gerne gemeinsam mit Ihnen entwickeln würden.

Wir beliefern derzeit über 100 Verkaufsstellen vorrangig im deutschsprachigen Raum. Um ab Anfang 2017 Eeuropaweit, vorwiegend im englischsprachigen Raum expandieren zu können, benötigen wir Sie, denn der Erfolg und die Qualität der Produkte steigt mit zufriedenen, motivierten Mitarbeitern. Die Stelle ist zunächst an 4 Tagen in der Woche je 5 Stunden montags bis donnerstags zu besetzen und umfasst maximal 80 Stunden Arbeitszeit im Monat. Die Stelle ist vorerst befristet, mit der Option zur Festanstellung ab Anfang/Mitte 2017 zu vergeben.

Zum sofortigen Beginn suchen wir für unseren Standort in Mannheim eine/n

Junior-Account-Manager/in (in Teilzeit)

Ihr Aufgabengebiet:

Aufbau einer neuen Vertriebsstruktur im außerdeutschsprachigen Raum (Neukundenakquise, telefonische Beratung über das Produktsortiment, Bestandskundenpflege, etc.), sowie das Erreichen des jährlichen Umsatzzieles

den außerdeutschen Markt im Blick zu haben (Marktveränderungen, Neuerungen, Preisbeobachtungen etc.)

gewissenhafte Versandvorbereitungen (korrektes Erstellen von Lieferscheinen & Rechnungen und Weiterleitung derselben diese an die Versandabteilung etc.)

Ablage (Lieferscheine, RG- Ausgänge, Buchführung des entsprechenden Marktes, etc.)

Ihr Profil:

sehr gute Englischkenntnisse- sind Vorraussetzung, des Weiteren sind Spanischkenntnisse sehr wünschenswert

schnelle Auffassungsgabe, zuverlässiges & gewissenhaftes Arbeiten

Bereitschaft zum Aufbau des jeweiligen Marktes, mit der entsprechendenVerantwortungsübernahme

kommunikationsstark, flexibel & teamfähig

gute EDV-Kenntnisse

Wenn Sie an dieser spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeit interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins per E-Mail oder an die nachstehende Adresse:

Green Buzz Liquids

Weinheimer Straße 64

68309 Mannheim

info@gb-liquids.de

0621-40512499