Neues Gewinnspiel & Seiten-Bugs

+1 Teilen Teilen Pin Shares 0

Wegen Krankheit konnte das neue Gewinnspiel für grow.de erst heute an den Start gehen – aber die Gewinner unserer September-Verlosung wurden bereits letzte Woche gezogen und per Mail kontaktiert.

Wenn du beim letzten Mal kein Glück hattest – versuch’s doch einfach nochmal! Auch diesen Monat warten wieder 3 coole Fanpakete auf euch.

In eigener Sache: Aufgrund eines technischen Problems kann es zur Zeit zu Login-Problemen im grow!-Shop und im ePapers-Bereich kommen. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und werden es hier in den News bekannt geben, wenn die Seite wieder reibungslos läuft. Bis es soweit ist, bitten wir betroffene Leser, sich in den Kommentarspalten dieses Beitrags zu melden!