Berlin: 500.000 Euro für Kampagne gegen Cannabis

„Wie gefährlich ist Cannabis eigentlich? Hier findest Du alle Infos“, heißt es auf der Webseite der neuen Berliner Anti-Cannabis-Kampagne, welche Ende letzter Woche startete. Unter dem Titel „Zu breit“ will man mittels an Schulen verteilten Flyern und hunderten über die Hauptstadt verteilten Plakaten sowie online über „alles, was Du schon immer über Cannabis wissen wolltest“ informieren. Denn zu wenige Berliner wüssten über die Folgen des Cannabiskonsums Bescheid, sagt der Berliner Gesundheitssenator Mario Czaja (CDU). Damit sich das nun ändert, wurde die 500.000 Euro teure Präventionskampagne ins Leben gerufen. Erklärtes Ziel dieses Projekts der abgewählten Berliner Landesregierung ist, insbesondere Jugendliche vom (Dauer-)Konsum abzuhalten. CDU und SPD hatten im vergangenen Jahr zum einen die Null-Toleranz im Görlitzer Park beschlossen, zum anderen die begleitende Aufklärungskampagne, für den eine halbe Millionen Euro aus dem Berliner Haushalt vorgesehen wurde.

Um die Jugendlichen zu erreichen, stellt die Kampagne in ihrem „Schul-Kit“ nicht nur Flyer und Postkarten, sondern auch Autogrammkarten von Robert Andjelkovic zur Verfügung. Der Kreuzberger Musiker mit dem Künstlernamen „Drob Dynamic“ ist das Gesicht der Kampagne und hat auch ein Musikvideo beigesteuert, in welchem völlig überzogen die angeblichen Folgen des Konsums dargestellt werden. Der Internetauftritt der Kampagne, laut Pressemitteilung das „Herzstück“ des Projekts, bietet den Besuchern einen Schnelltest zum Konsumverhalten, ein Cannabis-Quiz und ähnliches. Wenn es aber zum Kern der Sache kommt, entpuppt sich die vermeintliche Aufklärung wieder einmal als Abschreckung durch Behauptungen wie jene, dass die Wirkung „unerwartete Sinneswahrnehmungen bis hin zu Halluzinationen“ mit sich bringen könne. Es wird außerdem behauptet, es sei „ein Irrglaube, dass Cannabis körperlich kaum schädigend ist und seltener zu einer Abhängigkeit führt als Alkohol.“ Wer sich selber ein Bild machen will, ob hier wirklich aufgeklärt wird, findet die Kampagne unter www.berlin.de/zu-breit.