Stuttgart: Diskussion um Anbau von medizinischem Cannabis

Während vor allem betroffene Patienten darauf warten, dass die gesetzlichen Änderungen zur Erleichterung des Zugangs zu Cannabis als Medizin endlich beschlossen und umgesetzt werden, stellen immer mehr Interessierte auch die Frage nach dem Produktionsstandort. Der als Cannabisgesetz bekannte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften sieht unter anderem vor, dass das zur Versorgung deutscher Patienten benötigte Cannabis nicht mehr wie aktuell importiert, sondern stattdessen im eigenen Land produziert werden soll. Dies soll unter der Aufsicht einer zuvor zu schaffenden Deutschen Cannabisagentur geschehen. Fachleute schätzen, dass bis zu 80.000 Patienten eine Berechtigung zum Bezug von medizinischem Cannabis bekommen könnten.

Martin Hahn, agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Stuttgarter Landtag, versteht das Interesse der Landwirte an der zukünftigen Produktion: „Dieser medizinische Hanf wird einen Markt haben und den sollte man nutzen“, sagte er. CDU-Agrarminister Peter Hauk ist da allerdings anderer Meinung: „Die Potenziale eines Cannabis-Anbaus zu medizinischen Zwecken für die baden-württembergische Landwirtschaft ist zu vernachlässigen“, wird er in den Stuttgarter Nachrichten zitiert. Auf offizielle Anfrage von Hahn hatte er den jährlichen Bedarf auf ca. 15.000 Kilogramm beziffert. Das Interesse an offiziellen Ausschreibungen zum Anbau von medizinischem Cannabis wächst, je näher die Gesetzesänderungen rücken. In Stuttgart wurde die Diskussion im August befeuert, nachdem die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Maag den agrarwissenschaftlichen Standort der Universität Stuttgart-Hohenheim als „prädestiniert“ für den Anbau bezeichnet hatte.