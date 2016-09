Europaweite Studie zu Drogenkonsum unter Jugendlichen

Seit 20 Jahren werden im Rahmen der Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD) Jugendliche zu ihrem Alkohol- und Drogenkonsum befragt. Gestern wurde die aktuelle Auswertung vorgestellt, für welche die Daten der Befragungen von über 96.000 Schülern aus 35 europäischen Ländern untersucht wurden. Anlässlich des Jubiläums der ESPAD-Studie nahmen die Forscher auch die Entwicklung der letzten 20 Jahre genauer unter die Lupe. Dabei zeigte sich, dass der Alkoholkonsum unter Jugendlichen in diesem Zeitraum zurückgegangen ist. Während bei der ersten Befragung noch 89 Prozent der Befragten angegeben hatten, bereits mindestens einmal Alkohol konsumiert zu haben, liegt der Wert 2015 bei 81 Prozent. Auch der Zigarettenkonsum hat abgenommen.

Die am weitesten verbreitete illegale Droge ist laut den Ergebnissen der Studie wenig überraschend Cannabis – in sämtlichen Ländern. Die Forscher stellen in der Vorstellung ihrer Ergebnisse außerdem einen Trend zu mehr Cannabiskonsum fest. Im Durchschnitt haben 16 Prozent aller Studenten bei der letzten Befragung angegeben, wenigstens einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert zu haben. Am höchsten war dieser Wert mit 37 Prozent in der Tschechischen Republik, aber auch Frankreich, Liechtenstein und Monaco kamen auf 30 Prozent oder mehr. Die Studie zeigten große Unterschiede in der Verbreitung des Cannabiskonsums unter Europas Jugendlichen auf. Deutschland war ebenso wie Großbritannien bei dieser Auflage der ESPAD-Studie nicht vertreten.

Der ESPAD-Report mit den Ergebnissen der Studie ist online abrufbar.