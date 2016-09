Hanfverband verteilt Cannabaceae auf Münchener Oktoberfest

Am vergangenen Samstag wurde ein weiteres mal das Oktoberfest in München eröffnet. Zu diesem Anlass verteilte die Ortsgruppe München des Deutschen Hanfverbandes (DHV) kleine durchsichtige Tütchen an Besucher. Der Inhalt: Hopfendolden. Der „Echte Hopfen“ ist ebenso wie Cannabis ein Teil der Familie der „Cannabaceae“, der Hanfgewächse. Mit der Aktion will der DHV die Oktoberfestbesucher über die Verwandtschaft von Hanf und Hopfen aufklären und so die Ängste vor Hanfgewächsen abbauen. Die ehrenamtlichen Aktivisten der DHV-Ortsgruppe München möchten auf die unterschiedliche rechtliche Handhabung der verwandten Pflanzen hinweisen. Unter dem Motto „Hopfen und Hanf sind verwandt – viel Spaß wünscht der deutsche Hanfverband“ informiert der DHV über Cannabis als Medizin, regenerativer Werkstoff sowie als Nahrungs- und Genussmittel. Auch am kommenden Samstag soll es wieder einen Infostand geben.

Während auf dem Oktoberfest Jahr für Jahr überbordender Alkoholkonsum als Kulturtradition zelebriert wird, kann in Bayern bereits der Besitz eines einzelnen Joints oder einer Hanfpflanze zur Hausdurchsuchung führen. Die in der Regel vierstelligen Kosten solcher Aktionen trägt natürlich der Steuerzahler. Wenig überraschend hat diese Praxis allerdings wenig bis keinen Effekt, weniger konsumiert wird dadurch jedenfalls nicht. Der Sprecher der DHV-Ortsgruppe München, Micha Greif, kommentierte: „Das Cannabisverbot ist nutzlos, teuer und gescheitert. Ein kontrollierter Verkauf hingegen ermöglicht Jugend- und Verbraucherschutz, schafft Arbeitsplätze und würde in Deutschland locker 2 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen bringen.“ Sein Mitstreiter Brian Andersen ergänzt: „Zudem ist Cannabis weniger schädlich als die Volksdroge Nummer eins, der Alkohol.“