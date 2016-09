Neu auf grow.de: Jobs und Stellenanzeigen

Wir freuen uns, euch endlich eine heiß ersehnte neue Rubrik auf grow.de präsentieren zu können: Unter dem Link Jobs im Seitenmenü findet ihr ab heute aktuelle Stellenanzeigen aus dem deutschsprachigen Raum. Hier suchen Unternehmen nach Bewerberinnen und Bewerbern, die über ganz spezielle Talente verfügen – Talente, die eben nur unsere Leserschaft bietet.

Den Anfang machen der Bruchsaler Headshop Das Gewächshaus und die CannaTrade.ch AG mit Sitz in Bern, die auf der Suche nach einem Social Media-Experten sind.

Unternehmen, die auch bei uns inserieren möchten, sind herzlich dazu eingeladen! Der Service erfolgt gratis, alles was nötig ist ist eine Mail an jobs@grow.de mit möglichst vielen Details wie Arbeitsort, Art der Anstellung, Dauer des Gesuchs, etc..

Wir hoffen, dass dieses Feature gut ankommt – sowohl bei unseren Geschäftspartnern als auch bei denjenigen Leserinnen und Lesern, die sich beruflich gerne neu erfinden würden. Wir drücken die Daumen!