Medizinisches Cannabis: Deutsche Apotheker nehmen Stellung

Wenn die Änderungen des Betäubungsmittelgesetzes wie geplant umgesetzt werden, wird medizinisches Cannabis im Laufe des nächsten Jahres verschreibungs- und erstattungsfähig werden. Der Bundestag beriet im Juni in erster Lesung über den Referentenentwurf. Ende vergangener Woche hat die ABDA, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände dazu Stellung genommen. Wie die Pharmazeutische Zeitung berichtet, begrüßt die Bundesvereinigung die Pläne zur Regelung des therapeutischen Einsatzes und der Erstattungsfähigkeit von Cannabis. Vor allem der geplante Verkauf in öffentlichen Apotheken erhält seitens der ABDA wenig überraschend Zuspruch. Doch die Bundesvereinigung mahnte auch an, dass einige Stellen des Gesetzestextes konkreter zu fassen seien.

So fordern die Apotheker, dass die Anwendung von medizinischem Cannabis auf bestimmte Applikationsformen zu beschränken sei. Auf diese Weise soll die Zufuhr von Cannabinoiden standardisiert werden. Die Applikationsform müsste sicherstellen, „dass das im Cannabis als Säure vorliegende Δ9-THC durch ausreichende Hitzezufuhr in das pharmakologisch wirksame phenolische Δ9-THC umgewandelt wird, wie beispielsweise bei der Inhalation mittels Verdampfern.“ Daher fordern die Apotheker außerdem, dass auch die Erstattungsfähig von Hilfsmitteln wie Vaporizern gewährleistet werden müsse. Andere Formen der Anwendung sind in den Augen der ABDA nicht akzeptabel. Des weiteren bemängeln die Apotheker die Angabe „Cannabis“ auf einem Rezept als nicht ausreichend und fordern, dass Ärzte die jeweilige Sorte oder die benötigten Wirkstoffgehalte angeben sollen.