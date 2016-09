Deutsche Apotheken verkaufen immer mehr medizinisches Cannabis

Laut Angaben des Bundesgesundheitsministeriums hat der Verkauf von medizinischem Cannabis in Apotheken auch in diesem Jahr wieder deutlich zugenommen. Im ersten Halbjahr 2015 wurden insgesamt über 33 Kilogramm an Patienten mit einer gültigen Ausnahmeerlaubnis zum Erwerb von Cannabisblüten zu medizinischen Zwecken abgegeben, in diesem Jahr waren es im gleichen Zeitraum bereits fast 62 Kilogramm. Die Linksfraktion im Bundestag hatte eine Anfrage gestellt, um die genauen Daten zu erfahren. Laut der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums wurden in deutschen Apotheken seit 2011 ca. 233 Kilogramm Cannabis abgegeben.

Aktuell bedeutet die Versorgung mit medizinischem Cannabis für Patienten mit Ausnahmeerlaubnis eine große finanzielle Belastung. Dies könnte sich allerdings im Laufe des nächsten Jahres ändern. Bereits im Mai hatte das Bundeskabinett beschlossen, durch gesetzliche Reformen den Zugang zu Cannabis als Medizin zu erleichtern. Im Juni beriet der Bundestag die entsprechenden Gesetzesentwürfe in erster Lesung. Durch die Reformen sollen Schwerkranke bestmöglich versorgt werden. Die Kosten für Cannabis als Medizin für Schwerkranke sollen künftig von der Krankenkasse übernommen werden, man will auch eine Erstattungsmöglichkeit von Cannabis in Form getrockneter Blüten schaffen. Im Mai kündigte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe an, dass das neue Gesetz wahrscheinlich, „spätestens im Frühjahr 2017 in Kraft treten kann“. Die meisten Experten sind sich darin einig, dass der Bedarf an medizinischem Cannabis ab diesem Zeitpunkt massiv ansteigen wird.