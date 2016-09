USA: Immer mehr bekennende Cannabiskonsumenten

Jahr für Jahr führt die US-Behörde National Institute of Health eine Umfrage zum Drogenkonsum durch. Dazu werden jedes mal 50.000 Bürger aus sämtlichen US-Bundesstaaten befragt. Eine aktuelle Auswertung der Umfrageergebnisse hat sich vor allem die Daten zum Cannabiskonsum angesehen und dazu die Angaben von 600.000 US-Bürgern aus den Jahren 2002 bis 2014 genauer untersucht. Insbesondere die Daten ab 2007 interessierten die Forscher, da ab diesem Jahr mehrere Bundesstaaten die gesetzlichen Regelungen in Sachen Cannabis lockerten. Zwischen 2002 und 2007 lag die Zahl derer, die in Umfragen angaben in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal konsumiert zu haben, weitestgehend gleichbleibend bei 10,4 %. Ab 2007 stieg die Zahl der Konsumenten bis 2014 auf 13,3 %. Die Zahl derjenigen, die täglich oder fast täglich konsumieren, hat sich im untersuchten Zeitraum mehr als verdoppelt und lag 2014 bei 3,5 % der Bevölkerung.

Konstant geblieben ist allerdings die Zahl derer, welche nach den Kriterien des offiziellen psychiatrischen Klassifikationssystems (DSM-IV) abhängig sind oder einen missbräuchlichen Konsum betreiben. In den gesamten zwölf Jahren lag deren Anteil gleichbleibend bei etwa 1,5% der Konsumenten. Allerdings gab es weniger Cannabiskonsumenten mit bedenklichem Konsum, ihr Anteil sank von 14,8 % auf 11 %. Eine Erklärung dieser Ergebnisse ist, dass mit den gesetzlichen Reformen und der fortschreitenden Legalisierung von medizinischem wie Freizeit-Cannabis das Misstrauen gegenüber der staatlich organisierten Umfrage sinkt und immer mehr Teilnehmer ihren Konsum zugeben. So ist durchaus denkbar, dass die tatsächliche Zahl der Konsumenten sich nicht stark verändert hat. Eine Zusammenfassung der Studie von Dr. Wilson Compton und seinem Team ist online veröffentlicht worden.