Dampfparade Köln 2016

Hier bekommt ihr ein paar Eindrücke von der Dampfparade am 10. September in Köln. Die Veranstalter von Cannabis Colonia e.V. konnten sich ebenso wie die gut gelaunten Teilnehmer über strahlenden Sonnenschein freuen. Bei der Demonstration stand vor allem die medizinische Nutzung von Cannabis sowie die Situation von Patienten im Vordergrund. Zwar war die Anzahl der Demonstranten leider recht überschaubar, doch zahlreiche Passanten und Besucher der Gastronomiebetriebe rund um den Heumarkt und entlang der Strecke des dennoch lautstarken Zuges haben definitiv auch eine Menge mitbekommen. So war auch die fünfte Dampfparade wieder eine schöne Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten und zur Aufklärung über Cannabis.