Dänemark: Debatte um Cannabislegalisierung nach Schüssen in Christiania

Seit 1971 existiert in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen die Freistadt Christiania, eine alternative Wohnsiedlung, in der ca. 800 Hausbesetzer und Hippies in einer staatlich geduldeten autonomen Gemeinde leben. Eine der weltweit bekanntesten Attraktionen dort ist die Pusher Street, wo öffentlich Cannabisprodukte verkauft wurden. Damit ist es allerdings erst einmal vorbei. Nachdem vergangene Woche ein 25-jähriger Mann auf zwei Zivilpolizisten und einen Passanten geschossen hatte, bevor er selbst erschossen wurde, haben die Bewohner Christianias die Buden und Stände der Pusher Street inzwischen abgerissen. „Es ist darüber spekuliert worden, ob es nicht irgendwann soweit kommen müsste, dass jemand hier erschossen wird. Jetzt ist es soweit und den Leuten auf Christiania reicht es einfach und ehrlich gesagt geht es uns schon lange so“, kommentierte der Pressesprecher der Gemeinschaft, Risenga Manghezi.

Der Drogenhandel ist mit den Schließungen der Verkaufsstände allerdings nicht aus Christiania verschwunden. „Wir bilden uns nicht ein, dass wir den Haschhandel aus Christiania für immer vertreiben können oder dafür sorgen, dass nie wieder eine Haschbude aufgestellt wird. Das hier ist eine Reaktion und wir müssen einfach sehen, was passiert“, erklärte Manghezi. Die direkten Folgen sind deutlich erkennbar: Berichten zufolge sind die Händler bereits wenige Stunden nach Zerstörung der Buden auf andere Stadtteile Kopenhagens ausgewichen. Nicht nur unter den Bewohnern Christianias mehren sich nun die Stimmen derer, welche die Legalisierung von Cannabis als Lösung sehen. Mehrere Parteien sprechen sich für eine entsprechende Regelung aus und hoffen auf eine baldige Entkriminalisierung. Die Ereignisse in Christiania haben Gesellschaft und Politik vor Augen geführt, wie dringend der Handlungsbedarf ist. Zwar gibt es noch keine parlamentarische Mehrheit für die Legalisierung in Dänemark, in der Bevölkerung dagegen schon.