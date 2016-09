Dab-A-Doo 2016 & European Functional Flame Off in Barcelona

Die regelmäßigen Lesern wie Liebhabern feiner Cannabisprodukte bekannte Queen of Hash Mila Jansen und die Crew von Pollinator stellen auch in diesem Jahr wieder Dab-A-Doo-Events auf die Beine. Unter dem Namen „End Off Summer Gathering“ wird das nächste Event gemeinsam mit dem 3. European Functional Flame Off, dem Live-Wettbewerb für die Pfeifenmacher unter den europäischen Glasbläsern vom 30. 09. – 02.10. in Barcelona stattfinden. Die genaue Location der besonderen Veranstaltung erfährt, wer ein Ticket kauft.

Das Dab-A-Doo-Event hat Platz für 150 Beurteiler, Wettstreiter und Sponsoren. Wer an der Verkostung und Beurteilung der konkurrierenden Produkte teilnehmen möchte, bekommt am Freitag, 30.09. ein Goody-Bag, in dem sich unter anderem auch ein vollständiger Satz an Kostproben befindet. In den folgenden zwei Tagen werden dann Aussehen, Geruch, Geschmack und natürlich die Wirkung beurteilt. Sonntagnachmittag werden die Stimmen ausgezählt und schließlich die Gewinner gekürt. Barcelona ist zwar nicht gerade um die Ecke – aber der Besuch auf einem der exklusiven Dab-A-Doo-Events ist auf jeden Fall immer ein besonderes Erlebnis für alle Freunde hochpotenter Extrakte und Konzentrate aller Art.